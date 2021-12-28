الإمارات تعتمد استخدام لقاح سينوفارم البروتيني





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة الإماراتية، أمس الاثنين، عن موافقتها لاستخدام الطارئ للقاح شركة سينوفارم الصينية المعتمد على البروتين لمكافحة (كورونا)، وأنه سيكون متاح كجرعة تنشيطية بدءاً من كانون الثاني/ يناير المقبل.وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية: "إنها وافقت على أن يقوم مشروع مشترك بين مجموعة جي 42 الإماراتية، ومجموعة بيوتيك الوطنية الصينية التابعة لشركة سينوفارم بإنتاج اللقاح وتوزيعه".وأضاف البيان: "أن الموافقة جاءت في أعقاب دراسة أجريت في الإمارات شملت أفرادا سبق تطعيمهم بجرعتين من لقاح سينوفارم غير النشط".وسجلت دولة الإمارات، أمس الاثنين، عن تسجيل 1732 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وحالة وفاة واحدة.