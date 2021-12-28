السعودية ترجئ إطلاق استراتيجية الرياض 2030

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الثلاثاء، أن السعودية أرجأت إطلاق استراتيجية تطوير كبيرة لمدينة الرياض بحلول عام 2030، لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها.ووفق (واس)، فإن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض قرر "أن يتم العمل على إنهائها (الاستراتيجية) خلال العام القادم 2022، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها".وفي وقت سابق، قال رئيس الهيئة لوكالة (روتيرز): "إن الحكومة السعودية ستستثمر 220 مليار دولار لتحويل الرياض إلى مدينة عالمية بحلول 2030، متوقعا استقطاب استثمار بنفس الحجم من القطاع الخاص".وتسعى المملكة مضاعفة عدد سكان عاصمتها واقتصادها خلال السنوات العشر المقبلة، حيث يسكن الرياض حالياً حوالي سبعة ملايين نسمة.