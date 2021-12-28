عربي

السعودية ترجئ إطلاق استراتيجية الرياض 2030

السعودية ترجئ إطلاق استراتيجية الرياض 2030
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الثلاثاء، أن السعودية أرجأت إطلاق استراتيجية تطوير كبيرة لمدينة الرياض بحلول عام 2030، لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها.

ووفق (واس)، فإن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض قرر "أن يتم العمل على إنهائها (الاستراتيجية) خلال العام القادم 2022، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها".

وفي وقت سابق، قال رئيس الهيئة لوكالة (روتيرز): "إن الحكومة السعودية ستستثمر 220 مليار دولار لتحويل الرياض إلى مدينة عالمية بحلول 2030، متوقعا استقطاب استثمار بنفس الحجم من القطاع الخاص".

وتسعى المملكة مضاعفة عدد سكان عاصمتها واقتصادها خلال السنوات العشر المقبلة، حيث يسكن الرياض حالياً حوالي سبعة ملايين نسمة.

أخبار ذات صلة

الإمارات تعتمد استخدام لقاح سينوفارم البروتيني

الإمارات تعتمد استخدام لقاح سينوفارم البروتيني

السعودية تغرم صائدي هذا النوع من الطيور بـ100 ألف ريال

السعودية تغرم صائدي هذا النوع من الطيور بـ100 ألف ريال

شاهد: اصطدام شاحنة بمسجد في السعودية يسفر عن وقوع إصابات

شاهد: اصطدام شاحنة بمسجد في السعودية يسفر عن وقوع إصابات

مصر: تسجيل 31 حالة وفاة و851 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 31 حالة وفاة و851 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الخارجية السورية: إعادة الجولان إلى الوطن حق أبدي لا يسقط بالتقادم

الخارجية السورية: إعادة الجولان إلى الوطن حق أبدي لا يسقط بالتقادم

ارتفاع ملحوظ في الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

ارتفاع ملحوظ في الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

سلطنة عمان تمنع الموظفين غير الملحقين لدخول بأماكن عملهم

سلطنة عمان تمنع الموظفين غير الملحقين لدخول بأماكن عملهم

العراق: المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات

العراق: المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطناً ونجله ويصور منازل في فقوعة بجنين

الاحتلال يعتقل مواطناً ونجله ويصور منازل في فقوعة بجنين

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة واحدة في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: إصابة واحدة في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في طوباس

مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في طوباس

إصابة مستوطنَين برشق مركبتهما بالحجارة في سلوان

إصابة مستوطنَين برشق مركبتهما بالحجارة في سلوان

الاحتلال يصيب فتى بالرصاص ويعتقل شابين عقب اقتحام مخيم الأمعري

الاحتلال يصيب فتى بالرصاص ويعتقل شابين عقب اقتحام مخيم الأمعري

الاحتلال يشرّد 21 مواطنًا بعد هدم بناية من 3 طوابق في العيساوية

الاحتلال يشرّد 21 مواطنًا بعد هدم بناية من 3 طوابق في العيساوية

مواجهات بجنين ونابلس واستهداف حافلة للمستوطنين بالخليل

مواجهات بجنين ونابلس واستهداف حافلة للمستوطنين بالخليل

مواجهات بجنين ونابلس واستهداف حافلة للمستوطنين بالخليل

مواجهات بجنين ونابلس واستهداف حافلة للمستوطنين بالخليل

منوعات

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

تعليق صادم من فيدرا على وصف الراقصة دينا لها بـ&#34;الشريرة&#34;

تعليق صادم من فيدرا على وصف الراقصة دينا لها بـ"الشريرة"

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

أول تعليق من حسن الرداد على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم

أول تعليق من حسن الرداد على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم

شاهد: سارة سلامة تنشر صور لها بدون فلاتر أو ماكياج

شاهد: سارة سلامة تنشر صور لها بدون فلاتر أو ماكياج

شاهد: شقيق دانييلا رحمة يخطف الأنظار بوسامته

شاهد: شقيق دانييلا رحمة يخطف الأنظار بوسامته

عربي

السعودية ترجئ إطلاق استراتيجية الرياض 2030

السعودية ترجئ إطلاق استراتيجية الرياض 2030

السعودية تغرم صائدي هذا النوع من الطيور بـ100 ألف ريال

السعودية تغرم صائدي هذا النوع من الطيور بـ100 ألف ريال

الخارجية السورية: إعادة الجولان إلى الوطن حق أبدي لا يسقط بالتقادم

الخارجية السورية: إعادة الجولان إلى الوطن حق أبدي لا يسقط بالتقادم

ارتفاع ملحوظ في الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

ارتفاع ملحوظ في الإصابات بـ(كورونا) في السعودية