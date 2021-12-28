روسيا: حوالي مليون شخصاً من كبار السن تم تطعيهم ضد فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقالت أناستاسيا راكوفا، نائبة عمدة موسكو: "إن أكثر من 1.4 مليون من كبار السن في العاصمة موسكو، تلقوا الجرعة الأولى والثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وتلقى ثلثهم جرعة ثالثة معززة".وأضافت راكوفا في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: "أنه على مدار العام، أي منذ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2020 وحتى اليوم، أكمل أكثر من 1.4 مليون مسن من سكان موسكو دورة التطعيم الكاملة، وهو ما يمثل نحو ربع العدد الإجمالي لسكان العاصمة الذين تم تطعيمهم".وتابعت: "أن أكثر من ثلثهم أي ما يفوق 463 ألفا من هذه الفئة التي تزيد أعمارهم عن 60 عاما، قاموا بإعادة التطعيم"، لافتةً إلى أن ذلك يساهم بشكل كبير في مكافحة انتشار عدوى فيروس التاجي في العاصمة.