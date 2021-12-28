ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 77 قتيلاً بأعاصير ضربت ولاية كنتاكي الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنكشف آندي بشير، حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا سلسلة أعاصير التي ضربت الولاية في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر إلى 77 قتيلاً، بعد وفاة طفل رضيع بمقاطعة جريفز.وفي وقت سابق، لقي 74 شخصا على الأقل حتفهم، منهم نحو عشرة أطفال، في كنتاكي، بينما قتل 14 شخصاً في أماكن أخرى بفعل أعاصير التي خلفت دماراً واسعاً في منطقة تضم خمس ولايات أمريكية، وشمل تدمير منطقة بطول 365 كيلومترا في غرب كنتاكي، وفق (رويترز).بدورها، أعلنت السلطات الاتحادية 16 مقاطعة بغرب ولاية كنتاكي مناطق كوارث، وأن بوسع القاطنين فيها الاستفادة من مساعدات طارئة.