هنية: دماء "الفرقان" صنعت انتصاراً وأسست لانتصارات لاحقة

إسماعيل هنية



وأضاف هنية، خلال اتصالات أجراها مع عدد من عوائل شهداء (معركة الفرقان)، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للحرب: "في هذا اليوم الأليم تعرضت غزة لعدوان غاشم ارتقى فيه مئات الشهداء، في ضربة غادرة من العدو لمقر قيادة الشرطة والأمن الوطني الفلسطيني".



وتابع هنية: "نترحم على أرواح الشهداء الطاهرة، الذين قضوا في هذه المعركة وهذه الضربة، وأحيّي عوائلهم وأبناءهم جميعًا".

رام الله - دنيا الوطنقالرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "إن الدماء التي سالت في معركة الفرقان، صنعت نصراً وأسست لانتصاراتٍ لاحقة في معارك المواجهة مع العدو التي كان آخرها معركة (سيف القدس)".