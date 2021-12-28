الاحتلال يعتقل مواطناً ونجله ويصور منازل في فقوعة بجنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطناً ونجله من قرية صير جنوب مدينة جنين.وقال منتصر سمور، مدير نادي الأسير في جنين: "إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود حمدان علي ارشيد (60 عاما) ونجله نصر الله، عقب مداهمة منزلهم، والعبث بمحتوياته"، وفق (وفا)..وأضاف: "أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير مناضل انفيعات وأشقائه في بلدة يعبد، وفتشته، بعد استجواب ساكنيه".ولفت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بتعزيزات عسكرية بلدة فقوعة شمال شرق جنين، وشرعت بتصوير المنازل الواقعة بالقرب من جدار الفصل المقام فوق أراضي البلدة. كما كثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدتي يعبد وعرابة.