دولي

البرازيل: ارتفاع حصيلة الفيضانات في البلاد إلى 20 قتيلاً و63 ألف نازح

البرازيل: ارتفاع حصيلة الفيضانات في البلاد إلى 20 قتيلاً و63 ألف نازح
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات البرازيلية، أمس الاثنين، عن ارتفاع حصيلة  الفيضانات التي تسبّبت بها أمطار غزيرة هطلت على ولاية باهيا في شمال شرقي البرازيل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 20 قتيلاً و63 ألف نازح.

وقال حاكم الولاية روي كوستا الذي يُشرف على عملية إنقاذ تنفّذها في المناطق المتضرّرة أجهزة الولاية بالاشتراك مع الحكومة الفدرالية وولايات أخرى: "إنّنا نعيش أكبر كارثة في تاريخ باهيا".

فيما وحصدت حالتا وفاة جديدتان في مدينة إيتابونا حيث قضى شاب يبلغ من العمر 21 عاماً بعدما جرفته الفيضانات، في حين لقيت امرأة حتفها تبلغ من العمر 33 عاماً في انهيار أرضي، وفقاً لبيان نشرته الحكومة المحلية.

وأضاف حاكم الولاية: " أنّ المياه بدأت تنخفض عند منبع نهر كاتشويرا، ومن المتوقّع أن تتحسّن الحال في الأيام المقبلة، وإن كان ببطء".

وتزايد عدد النازحين منذ الأحد، إذ أجبرت الفيضانات حتى اليوم 62796 شخصاً على مغادرة منازلهم، كما وأعلن الجهاز إصابة 358 شخصاً بجروح منذ بدأت الأمطار الغزيرة بالهطول في نوفمبر/ تشرين الثاني.

أخبار ذات صلة

روسيا: حوالي مليون شخصاً من كبار السن تم تطعيهم ضد فيروس (كورونا)

روسيا: حوالي مليون شخصاً من كبار السن تم تطعيهم ضد فيروس (كورونا)

ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 77 قتيلاً بأعاصير ضربت ولاية كنتاكي الأمريكية

ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 77 قتيلاً بأعاصير ضربت ولاية كنتاكي الأمريكية

الصحة الروسية تدرج لقاح (سبوتنيك M) الجديد ضمن اللقاحات المضادة لـ(كورونا)

الصحة الروسية تدرج لقاح (سبوتنيك M) الجديد ضمن اللقاحات المضادة لـ(كورونا)

محادثات أميركية روسية مرتقبة بشأن الأزمة الأوكرانية

محادثات أميركية روسية مرتقبة بشأن الأزمة الأوكرانية

إسرائيل تستعد لإبادة عشرات الآلاف من طيور الديك الرومي

إسرائيل تستعد لإبادة عشرات الآلاف من طيور الديك الرومي

إسرائيل: انخفاض عدد مرضى (كورونا) الذين تُوصف حالتهم بخطيرة إلى 87

إسرائيل: انخفاض عدد مرضى (كورونا) الذين تُوصف حالتهم بخطيرة إلى 87

روسيا: سقوط مروحية على متنها ثلاثة أشخاص

روسيا: سقوط مروحية على متنها ثلاثة أشخاص

ارتفاع عدد ضحايا إعصار (راي) إلى 388 شخصاً في الفلبين

ارتفاع عدد ضحايا إعصار (راي) إلى 388 شخصاً في الفلبين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

الإحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الثالث 2021

الإحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الثالث 2021

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

مركز الميزان ينظّم لقاءً بعنوان &#34;خدمات المياه والصرف الصحي في رفح.. الواقع والحلول&#34;

مركز الميزان ينظّم لقاءً بعنوان "خدمات المياه والصرف الصحي في رفح.. الواقع والحلول"

الاحتلال يعتقل مواطناً ونجله ويصور منازل في فقوعة بجنين

الاحتلال يعتقل مواطناً ونجله ويصور منازل في فقوعة بجنين

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة واحدة في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: إصابة واحدة في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في طوباس

مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في طوباس

منوعات

غادة عادل لمجدي الهواري &#34;مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي&#34;

غادة عادل لمجدي الهواري "مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي"

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

وفاة الممثل السوري محمد الشماط عن عمر يناهز (85) عاماً

وفاة الممثل السوري محمد الشماط عن عمر يناهز (85) عاماً

تعليق صادم من فيدرا على وصف الراقصة دينا لها بـ&#34;الشريرة&#34;

تعليق صادم من فيدرا على وصف الراقصة دينا لها بـ"الشريرة"

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

عربي

لبنان: تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية

لبنان: تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية

السودان: مجلس السيادة يوجه بالبدء في إجراءات الانتخابات العامة

السودان: مجلس السيادة يوجه بالبدء في إجراءات الانتخابات العامة

مجلس النواب الليبي يستدعي إدارة المفوضية العليا للانتخابات لمساءلتها

مجلس النواب الليبي يستدعي إدارة المفوضية العليا للانتخابات لمساءلتها

الإمارات تعتمد استخدام لقاح سينوفارم البروتيني

الإمارات تعتمد استخدام لقاح سينوفارم البروتيني