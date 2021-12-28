البرازيل: ارتفاع حصيلة الفيضانات في البلاد إلى 20 قتيلاً و63 ألف نازح

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات البرازيلية، أمس الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الفيضانات التي تسبّبت بها أمطار غزيرة هطلت على ولاية باهيا في شمال شرقي البرازيل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 20 قتيلاً و63 ألف نازح.وقال حاكم الولاية روي كوستا الذي يُشرف على عملية إنقاذ تنفّذها في المناطق المتضرّرة أجهزة الولاية بالاشتراك مع الحكومة الفدرالية وولايات أخرى: "إنّنا نعيش أكبر كارثة في تاريخ باهيا".فيما وحصدت حالتا وفاة جديدتان في مدينة إيتابونا حيث قضى شاب يبلغ من العمر 21 عاماً بعدما جرفته الفيضانات، في حين لقيت امرأة حتفها تبلغ من العمر 33 عاماً في انهيار أرضي، وفقاً لبيان نشرته الحكومة المحلية.وأضاف حاكم الولاية: " أنّ المياه بدأت تنخفض عند منبع نهر كاتشويرا، ومن المتوقّع أن تتحسّن الحال في الأيام المقبلة، وإن كان ببطء".وتزايد عدد النازحين منذ الأحد، إذ أجبرت الفيضانات حتى اليوم 62796 شخصاً على مغادرة منازلهم، كما وأعلن الجهاز إصابة 358 شخصاً بجروح منذ بدأت الأمطار الغزيرة بالهطول في نوفمبر/ تشرين الثاني.