محادثات أميركية روسية مرتقبة بشأن الأزمة الأوكرانية





رام الله - دنيا الوطنأكد البيت الأبيض، أمس الاثنين، أنّ الولايات المتّحدة وروسيا ستجريان في العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل محادثات تتعلق بمراقبة الأسلحة النووية والأزمة الأوكرانية.وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي لـ(وكالة فرانس برس) إنّ: "الولايات المتّحدة تنتظر بفارغ الصبر بدء حوار مع روسيا"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وأضاف أنّه "عندما سنجلس لنتحاور، يمكن لروسيا أن تطرح مخاوفها على الطاولة وسنضع مخاوفنا على الطاولة، خصوصاً نشاطات روسيا".وأوضح الناطق أنّ هذا الاجتماع الأول المقرر عقده في 10 كانون الثاني/يناير قد يليه في 12 من الشهر نفسه اجتماع ثانٍ سيعقد هذه المرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وفي اليوم التالي، اجتماع ثالث سيعقد بين روسيا و"منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" التي تضمّ في عضويتها الولايات المتّحدة.وأضاف أنّ "الاجتماع الأميركي الروسي يندرج في إطار الحوار الأمني الاستراتيجي الذي أطلقه الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في القمّة التي جمعتهما في جنيف في حزيران/يونيو الماضي".وفي الفترة الأخيرة، ازدادت حدة التوتر بين روسيا والدول الغربية وأكورانيا، على خلفية محاولة أوكرانيا الانضمام لحلف شمال الأطلس (الناتو)، الأمر الذي ترفضه روسيا، وسط دعوات لاتباع الطرق البدلوماسية لحل الأزمة.