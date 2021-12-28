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شؤون فلسطينية

مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في طوباس

مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في طوباس
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة، فجر اليوم الثلاثاء، أطلق خلالها مقاومين النار تجاه قوة من جيش الاحتلال خلال اقتحامها
مدينة طوباس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة فجر اليوم، اندلعت على إثرها مواجهات، فيما أطلق مقاومون النار على دوريات الاحتلال.

وأظهر مقطع فيديو متداول، أصوات إطلاق نار تزامناً مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من أدهم دراغمة، وعمران مسلماني، وعلاء مسلماني، من المدينة.

ومن جانبه قال القيادي في حركة (حماس) فازع صوافطة إنه لاستمرار عدوان الاحتلال على شعبنا واقتحامه لمدننا وقرانا ومخيماتنا تصدى أبناء شعبنا البطل في طوباس لاقتحام قوات الاحتلال.

وأشار صوافطة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان خلال اقتحامها المدينة، فيما أصيب ستة آخرون خلال المواجهات القوية
التي اندلعت.

وأكد صوافطة على أن "أبناء شعبنا أثبتوا أنه لا يمكن التسليم بهذه الاعتداءات وأن أي اقتحام سيواجه بمقاومة باسلة، وأن دخول
مدننا وقرانا ومخيماتنا سيواجه بكل ما يملك شعبنا من وسائل لمقاومته".

وأضاف: "إن استمرار حملات الاعتقال وما يترتب عليها من إصابات وتخريب لن يردع شعبنا عن الاستمرار في مقاومة هذا المحتل وعنجهيته، ولن تكون الضفة لقمة سائغة للاحتلال ومستوطنيه".

وتوجه صوافطة بالتحية لكل المقاومين من أبناء شعبنا، متمنيًا الفرج العاجل عن أسرانا والشفاء لجرحانا البواسل.

وفي ذات السياق، أطلق مقاومون، الليلة الماضية، النار تجاه البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب
نابلس.

وشهدت مدن وقرى الضفة الغربية خلال الأيام الماضية مواجهات وتصد لقوات الاحتلال ومستوطنيه، وعمليات إطلاق نار استهدفت حواجز وقوات الاحتلال.

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