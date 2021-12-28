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دولي

إسرائيل تستعد لإبادة عشرات الآلاف من طيور الديك الرومي

إسرائيل تستعد لإبادة عشرات الآلاف من طيور الديك الرومي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تستعد وزارة الزراعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، لإبادة عشرات الآلاف من طيور الديك الرومي في أعقاب اكتشاف تفشي (إنفلونزا) الطيور في  شمال البلاد. 

وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أنه منذ بدء تفشي المرض قبل أسبوع ونصف، نفقت في المحمية الطبيعية (الحولة) أكثر من خمسة آلاف من طيور الكركي المهاجرة وتم إعدام مئات آلاف الدواجن في المداجن الموبوءة، ولم يبلغ حتى الآن عن انتقال العدوى إلى الإنسان.

وتعهد عوديد فورير وزير الزراعة الإسرائيلي بتعويض أصحاب الدجاج المتضررين، بعدما قررت الوزارة إتلاف عشرات الملايين من البيضات وحوالي ستمئة ألف دجاجة نظراً للأوضاع الوبائية الخطيرة.

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