إسرائيل تستعد لإبادة عشرات الآلاف من طيور الديك الرومي

عوديد فورير

رام الله - دنيا الوطنتستعد وزارة الزراعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، لإبادة عشرات الآلاف من طيور الديك الرومي في أعقاب اكتشاف تفشي (إنفلونزا) الطيور في شمال البلاد.وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أنه منذ بدء تفشي المرض قبل أسبوع ونصف، نفقت في المحمية الطبيعية (الحولة) أكثر من خمسة آلاف من طيور الكركي المهاجرة وتم إعدام مئات آلاف الدواجن في المداجن الموبوءة، ولم يبلغ حتى الآن عن انتقال العدوى إلى الإنسان.وتعهدوزير الزراعة الإسرائيلي بتعويض أصحاب الدجاج المتضررين، بعدما قررت الوزارة إتلاف عشرات الملايين من البيضات وحوالي ستمئة ألف دجاجة نظراً للأوضاع الوبائية الخطيرة.