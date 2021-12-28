إصابة مستوطنَين برشق مركبتهما بالحجارة في سلوان

رام الله - دنيا الوطنأصيب مستوطنان، امس الإثنين، إثر تعرض مركبتهما للرشق بالحجارة في حي سلوان في القدس المحتلة.وأفادت مصادر عبرية أن مركبة مستوطنين دخلت بلدة سلوان، ورشقها أهالي سلوان بالحجارة، فيما أعلنت عن إصابة اثنين منهم بجروح مختلفة.وارتفعت وتيرة اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه لأحياء سلوان في الآونة الأخيرة، واندلع على إثرها مواجهات متفرقة نتج عنها عمليات تخريب واسعة واعتقالات في الحي والبلدة.ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.وعبر سنوات خلت سلمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.