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مصر: تسجيل 31 حالة وفاة و851 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 31 حالة وفاة و851 إصابة جديدة بـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الاثنين، عن تسجيل 851 إصابة جديدة و31 وفاة بفيروس (كورونا) في البلاد.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان والسكان: "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 382194 من ضمنهم 317745 حالة تم شفاؤها، و21639حالة وفاة".

وأضاف: "أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)".

وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ  كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

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