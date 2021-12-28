الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ134 بوضع صحي حرج





رام الله - دنيا الوطنيواصل الأسير هشام أبو هواش (40 عاماً) من بلدة دورا جنوب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ134 على التوالي بوضع صحي حرج، وذلك رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري.ومساء الأحد الماضي، أكد المحامي جواد بولس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قراراً، يقضي بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المُضرب أبو هواش.وقال بولس، عقب زيارته الأخيرة للأسير أبو هواش، إنّه فقد قدرته على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام.وأفاد نادي الأسير، بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير أبو هواش من سجن (الرملة) حيث يقبع، إلى مستشفى (أساف هروفيه)، وما يزال فيها حتّى الساعة، حيث يواجه وضعا صحيا حرجا.وأضاف نادي الأسير، في بيان له، أن "إدارة سجون الاحتلال تتعمد في كل مرة تقوم فيها بنقل الأسير أبو هواش إلى المستشفى إعادته إلى السّجن، رغم حاجته الماسّة لمتابعة صحية حثيثة".والأسير أبو هواش (40 عاماً) من بلدة دورا جنوب الخليل، معتقل منذ تاريخ 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير سابق.