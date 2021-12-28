الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا بالضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 11 مواطناً من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.وقال مكتب إعلام الأسرى: "إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وهم سليمان جودت بحر، وسعيد العلامي، والأسير المحرر عمار أبو ماريا".وأضاف المكتب: "أن القوات اعتقلت الأسير المحرر مصطفى الدشت، وأحمد الطوخي من مخيم الأمعري برام الله".وذكر: "أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من طوباس، وهم: عمران وعلاء مسلماني، وأدهم دراغمة، والمحرر عزت الأقطش من بلدة بيتا جنوب نابلس، وجابر أحمد عودة، وشادي محمود جرار من قلقيلية".