مواجهات بجنين ونابلس واستهداف حافلة للمستوطنين بالخليل

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات، مساء أمس الاثنين، قرب مدخل بلدة سيلة الظهر جنوب جنين وعدة مناطق بنابلس، فيما ألقى شبان زجاجات حارقة على حافلة للمستوطنين في الخليل.وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة "حومش" المخلاة أمام مدخل سيلة الظهر جنوب جنين.وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي على الشبان، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.وفي نابلس، قام عشرات الشبان بفتح الطريق بين قريتي برقة وسبسطية شمال غرب نابلس للمرة الثانية، بعد إعادة إغلاق الاحتلال لها.وكانت قد اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان، في وقت سابق من مساء اليوم، بعد أن أعاد الأهالي فتح مدخل برقة الرئيسي والمداخل الفرعية الأخرى، بعد إغلاقها من قبل الاحتلال ظهر الأمس.فيما أشعل شبان الإطارات المطاطية على بُعد أمتار من البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.وفي الخليل، ذكرت مصادر عبرية أن مجموعة من الشبان قاموا بإلقاء زجاجة حارقة على حافلة للمستوطنين قرب "كريات أربع" شرق الخليل.ونجح ثوار بلدة برقة وسبسطية بالتعاون مع شبان بلدات فلسطينية مجاورة خلال الأيام الماضية في إفشال محاولات المستوطنين لاقتحام البلدتين، بحماية عسكرية مشددة من قوات الاحتلال.وتصدى المواطنون ببسالة لقوات الاحتلال التي سعت لتأمين اقتحام المستوطنين للبلدتين، حيث دارت مواجهات عنيفة تخللها رشق حجارة وزجاجات حارقة وتفجيرات صوتية.