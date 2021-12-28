عدوان إسرائيلي على ميناء اللاذقية السوري

رام الله - دنيا الوطنشنت طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، هجوماً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية في سوريا.وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة (سانا) السورية للأنباء، أنه حوالي الساعة 3:21 من فجر اليوم نفذ الطيران الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.وأشار المصدر إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة ولا يزال العمل مستمراً لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان.وفي السياق، أشار مراسل (سانا) في اللاذقية إلى تضرر مستشفى الندى وبعض المباني والمحال التجارية المجاورة للمرفأ جراء العدوان الإسرائيلي.وكان الاحتلال الإسرائيلي نفذ في السابع من الشهر الجاري عدواناً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري.