طوباس: ست إصابات إحداها خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الثلاثاء، ستة شبان بالرصاص الحي، وصفت إحداها بالخطيرة، عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا طوباس، وسط اطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الصوت والغاز السام والمسيل للدموع، الأمر الذي أدى الى إصابة ستة مواطنين بالرصاص الحي.ونقلا عن مصادر طبية، تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الصدر وصفت بالخطيرة، وخمس إصابات بالأطراف، خلال المواجهات، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.