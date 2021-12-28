شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر تشرين ثاني

الإحصاء الفلسطيني يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر تشرين ثاني
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.45% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة مع شهر تشرين أول 2021أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 99.71 خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة ﺒ 100.16 خلال شهر تشرين أول 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.57%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 98.90 خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة ﺒ 99.47 خلال شهر تشرين أول 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.63%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 107.32 خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بـ 106.65 خلال شهر تشرين أول 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 3.43%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 8.63%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 6.27%، حيث بلغ متوسط سعر الافوكادو 1.86 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البرتقال 1.60 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الكلمنتينا 1.79 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الليمون 1.63 شيقل/كغم، ومتوسط سعر زيتون أخضر للمخلل 5.44 شيقل/كغم.

و انخفضت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 3.71%، نتج هذا الانخفاض عن انخفاض أسعار معظم أصناف الخضروات الطازجة حيث بلغ متوسط سعر الزهرة 1.45 شيقل/كغم، ومتوسط سعر السبانخ 1.67 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البندورة بيوت بلاستيكية 1.58 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل أخضر حار 1.43 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 2.40 شيقل/كغم، ومتوسط سعر اللوبياء 2.20 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البامية 10.53 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البصل الجاف 1.42 شيقل/كغم.

ومتوسط سعر الثوم الجاف 6.41 شيقل/كغم، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر الخيار بيوت بلاستيكية حيث بلغ متوسط سعره 1.84 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني انخفضت بمقدار 2.10%، حيث بلغ متوسط سعر عجل بلدي حي 14.61 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خاروف بلدي حي 25.41 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 27.75 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البيض الطازج 8.93 شيقل/2كغم، بينما ارتفع سعر دجاج لاحم صوص عمر يوم ليبلغ بالمتوسط 2.73 شيقل/كغم.

في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 1.85%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

و سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.65%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب، والنشا ومنتجات النشا بنسبة 5.13%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 4.49%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 2.37%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 2.09%، وأسعار تجهيز وحفظ الفواكه والمكسرات والخضراوات بنسبة 1.88%.

وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 0.90%، وأسعار صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة الأثاث وصناعة الاصناف المنتجة من القش ومواد الظفر بنسبة 0.82%، وأسعار صناعة الملابس بنسبة 0.64%، وأسعار صناعة المشروبات بنسبة 0.63%، وأسعار صنع أصناف من الخرسانة والاسمنت والجير والجص بنسبة 0.54%، على الرغم من انخفاض أسعار الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بمقدار 1.66%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 0.56%.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.55%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.14% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بشهر تشرين أول 2021، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

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