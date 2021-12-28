شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً إلى بارد نهاراً وشديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا نسبياً الى بارد نهارا و شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة في ساعات المساء والليل ، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم  ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً إلى بارد نهاراً و شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا نسبياً إلى بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط إمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .


أخبار ذات صلة

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة واحدة في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: إصابة واحدة في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

رئيس الوزراء الإسرائيلي: لست مستعدًا لقبول زيادة قوة (حماس) وسأمنع تعاظمها

رئيس الوزراء الإسرائيلي: لست مستعدًا لقبول زيادة قوة (حماس) وسأمنع تعاظمها

مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في طوباس

مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في طوباس

إصابة مستوطنَين برشق مركبتهما بالحجارة في سلوان

إصابة مستوطنَين برشق مركبتهما بالحجارة في سلوان

الاحتلال يصيب فتى بالرصاص ويعتقل شابين عقب اقتحام مخيم الأمعري

الاحتلال يصيب فتى بالرصاص ويعتقل شابين عقب اقتحام مخيم الأمعري

الاحتلال يشرّد 21 مواطنًا بعد هدم بناية من 3 طوابق في العيساوية

الاحتلال يشرّد 21 مواطنًا بعد هدم بناية من 3 طوابق في العيساوية

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ134 بوضع صحي حرج

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ134 بوضع صحي حرج

الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا بالضفة

الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا بالضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة واحدة في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: إصابة واحدة في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في طوباس

مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في طوباس

إصابة مستوطنَين برشق مركبتهما بالحجارة في سلوان

إصابة مستوطنَين برشق مركبتهما بالحجارة في سلوان

الاحتلال يصيب فتى بالرصاص ويعتقل شابين عقب اقتحام مخيم الأمعري

الاحتلال يصيب فتى بالرصاص ويعتقل شابين عقب اقتحام مخيم الأمعري

الاحتلال يشرّد 21 مواطنًا بعد هدم بناية من 3 طوابق في العيساوية

الاحتلال يشرّد 21 مواطنًا بعد هدم بناية من 3 طوابق في العيساوية

مواجهات بجنين ونابلس واستهداف حافلة للمستوطنين بالخليل

مواجهات بجنين ونابلس واستهداف حافلة للمستوطنين بالخليل

مواجهات بجنين ونابلس واستهداف حافلة للمستوطنين بالخليل

مواجهات بجنين ونابلس واستهداف حافلة للمستوطنين بالخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من طوباس

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من طوباس

منوعات

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

تعليق صادم من فيدرا على وصف الراقصة دينا لها بـ&#34;الشريرة&#34;

تعليق صادم من فيدرا على وصف الراقصة دينا لها بـ"الشريرة"

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

أول تعليق من حسن الرداد على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم

أول تعليق من حسن الرداد على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم

شاهد: سارة سلامة تنشر صور لها بدون فلاتر أو ماكياج

شاهد: سارة سلامة تنشر صور لها بدون فلاتر أو ماكياج

شاهد: شقيق دانييلا رحمة يخطف الأنظار بوسامته

شاهد: شقيق دانييلا رحمة يخطف الأنظار بوسامته

الراقصة دينا &#34;بكره هذه الممثلة لأنها شريرة&#34;

الراقصة دينا "بكره هذه الممثلة لأنها شريرة"

محمد رمضان يثير ضجة بعد ظهوره عارياً على شرفة منزله

محمد رمضان يثير ضجة بعد ظهوره عارياً على شرفة منزله

عربي

شاهد: اصطدام شاحنة بمسجد في السعودية يسفر عن وقوع إصابات

شاهد: اصطدام شاحنة بمسجد في السعودية يسفر عن وقوع إصابات

ارتفاع ملحوظ في الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

ارتفاع ملحوظ في الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

سلطنة عمان تمنع الموظفين غير الملحقين لدخول بأماكن عملهم

سلطنة عمان تمنع الموظفين غير الملحقين لدخول بأماكن عملهم

العراق: المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات

العراق: المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات