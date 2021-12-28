"دنيا الوطن" تُطلق استفتاءها السنوي لعام 2021





واستطاع ستة أسرى فلسطينيون من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع في حدث استثنائي أعاد قضية الأسرى إلى الواجهة، فيما أعلنت حركة (حماس) أنها ستضم الأسرى الستة إلى قائمة صفقة تبادل الأسرى بعد إعادة اعتقالهم.





وعلى الصعيد السياسي، أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوماً لتعزيز الحريات العامة، وآخر لتحديد موعد الانتخابات العامة، قبل أن يتم تأجيلها نظراً لمنع الاحتلال إجراءها في القدس المحتلة.



وفي لفتة؛ اختارت "دنيا الوطن" أن يكون اعلان منظمة (يونسكو) إدراج الثوب الفلسطيني على قائمة التراث العالمي غير المادي عنواناً لإستفتاءها السنوي.









استفتاء دنيا الوطن السنوي 2021 - اضغط هنا



وتدعو "دنيا الوطن" متابعيها الأعزاء للمشاركة في الاستفتاء، الذي سيجري الإعلان عن نتائجه لاحقاً، فور الانتهاء من تصويت الجمهور، ليلة الواحد والثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

رام الله - دنيا الوطنأطلقت مؤسسة "دنيا الوطن" الإعلامية، اليوم الثلاثاء، استفتاءها السنوي، بنسخته التاسعة، في نهاية عام مليء بالأحداث والمتغيرات المحلية والدولية.وشهد العام 2021، العديد من الأحداث المهمة فلسطينياً، خاصة في مدينة القدس المحتلة، وحي الشيخ جراح، فيما أدت اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى إلى اندلاع العدوان على قطاع غزة لمدة 11 يوماً.