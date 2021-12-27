مجدي ضهير: دخلنا بالفعل في موجة رابعة من فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقال نائب مدير عام الرعاية الأولية، بوزارة الصحة، د. مجدي ضهير، إننا "دخلنا بالفعل في موجة رابعة من فيروس (كورونا) في ظل الحديث عن متحور (أوميكرون) الجديد".وأضاف في تصريح لإذاعة (القدس): ما نخشاه عدم القدرة في تقديم الرعاية الطبية للمصابين في حال وصول أعداد كبيرة من المصابين إلى المستشفيات.وشدد على أن "ما نحتاج إليه هو تحجيم عدد الإصابات بفيروس كورونا دون اللجوء لأي إغلاق"، مشيراً إلى أن الانفلونزا الموسمية تنتشر حالياً، في ظل انتشار فيروس (كورونا) وما يصعب التفرقة بينهما تشابه الأعراض وبدرجة أكبر في الإصابات بفيروس (كورونا).ودعا ضهير الجميع إلى تلقى لقاح (كورونا) دون الالتفات إلى ما ينشر من إشاعات حولها، مشدداً على أن "التطعيم لا يقي من العدوى لكن يحد من أعراض الإصابة بفيروس (كورونا) بجميع المتحورات".