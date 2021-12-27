مجلس أمناء "القدس المفتوحة" يشكل لجنة استلام وتسليم لرئاسة الجامعة





رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة م. عدنان سمارة تشكيل لجنة لاستلام وتسليم رئاسة الجامعة، وذلك عملاً بمرسوم الرئيس محمود عباس بتعيين أ. د. سمير النجدي قائماً بأعمال رئيس الجامعة خلفاً لـ أ. د. يونس عمرو الذي تنتهي دورته لرئاسة الجامعة في 11 من الشهر المقبل.وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس أصدر مرسوماً بتعيين نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور سمير داوود النجدي، قائماً بأعمال رئيس الجامعة.ووجه رئيس مجلس الأمناء م.عدنان سمارة شكره للرئيس عباس على رعايته ومواكبته لمسيرة الجامعة منذ التأسيس باعتبارها جامعة منظمة التحرير الفلسطينية جامعة الكل الفلسطيني التي شكلت حاضنة لكل الطلبة الذين واجهوا صعوبات التعلم بسبب الاحتلال والأوضاع الاقتصادية وفي مقدمة ذلك رعاية الجامعة للأسرى وعوائل الشهداء.ووجه مجلس الأمناء شكره للأستاذ الدكتور يونس عمرو، لقيادته الحكيمة للجامعة لسنوات طويلة، والتي شهدت فترة نمو وتقدم وتطور في مسيرة الجامعة الأكاديمية والتكنولوجية والمجتمعية إلى أن احتلت مكانة متقدمة على الصعيدين المحلي والدولي، وباتت في مصاف الجامعات العالمية.وأكد مجلس أمناء الجامعة أن تعيين أ. د. سمير النجدي قائماً بأعمال رئيس جامعة القدس المفتوحة يأتي في سياق أنظمة الجامعة واستمراراً لرسالتها.بدوره، تمنى عمرو التوفيق والسداد للأستاذ الدكتور سمير النجدي، مشيداً بقرار سيادة الرئيس الحكيم بتعيين نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية تحصيناً لأنظمة الجامعة، وباعتباره أحد الذين ساهموا في بناء الجامعة ورفعتها.وأكد عمرو على ثقته التامة بقرار السيد الرئيس، شاكراً إياه على ثقته الغالية طوال السنوات الماضية، مجدداً العهد لسيادته بأن يبقى خادماً لفلسطين ومؤسساتها الوطنية.وأعرب أ. د. عمرو عن صادق أمنياته لأسرة الجامعة، مشيداً بدور كل طواقمها الأكاديمية والإدارية ومكوناتها النقابية والطلابية في بناء الجامعة ورقيها.يذكر أن الدورة الرئاسية الحالية لـ أ. د. يونس عمرو تنتهي في 11-1-2022م، حيث تفضل رئيس مجلس الأمناء المهندس عدنان سمارة بتشكيل لجنة الاستلام والتسليم لرئاسة الجامعة، تزامناً مع تكريم أ. د. يونس عمرو، تقديراً لدوره وقيادته الحكيمة للجامعة.يشار إلى أن النجدي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية منذ العام 2012، بينما شغل منصب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية في الفترة 2001-2012.والنجدي يحمل درجة الأستاذية وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة كاليفورينا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1989.ووجه أ. د. النجدي شكره للرئيس عباس، على ثقته الغالية، ولرئيس مجلس الأمناء المهندس عدنان سمارة، ولـ أ.د. يونس عمرو لدعمهما، واعداً بأن يكمل مسيرة البناء والتطور، شاكراً أ. د. عمرو على فترة قيادته للجامعة وإرسائه دعائم البناء المؤسسي.