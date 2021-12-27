شؤون فلسطينية

مجلس أمناء "القدس المفتوحة" يشكل لجنة استلام وتسليم لرئاسة الجامعة

مجلس أمناء "القدس المفتوحة" يشكل لجنة استلام وتسليم لرئاسة الجامعة
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة م. عدنان سمارة تشكيل لجنة لاستلام وتسليم رئاسة الجامعة، وذلك عملاً بمرسوم الرئيس محمود عباس بتعيين أ. د. سمير النجدي قائماً بأعمال رئيس الجامعة خلفاً لـ أ. د. يونس عمرو الذي تنتهي دورته لرئاسة الجامعة في 11 من الشهر المقبل.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس أصدر مرسوماً بتعيين نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور سمير داوود النجدي، قائماً بأعمال رئيس الجامعة.

ووجه رئيس مجلس الأمناء م.عدنان سمارة شكره للرئيس عباس على رعايته ومواكبته لمسيرة الجامعة منذ التأسيس باعتبارها جامعة منظمة التحرير الفلسطينية جامعة الكل الفلسطيني التي شكلت حاضنة لكل الطلبة الذين واجهوا صعوبات التعلم بسبب الاحتلال والأوضاع الاقتصادية وفي مقدمة ذلك رعاية الجامعة للأسرى وعوائل الشهداء.

ووجه مجلس الأمناء شكره للأستاذ الدكتور يونس عمرو، لقيادته الحكيمة للجامعة لسنوات طويلة، والتي شهدت فترة نمو وتقدم وتطور في مسيرة الجامعة الأكاديمية والتكنولوجية والمجتمعية إلى أن احتلت مكانة متقدمة على الصعيدين المحلي والدولي، وباتت في مصاف الجامعات العالمية.

وأكد مجلس أمناء الجامعة أن تعيين أ. د. سمير النجدي قائماً بأعمال رئيس جامعة القدس المفتوحة يأتي في سياق أنظمة الجامعة واستمراراً لرسالتها.

بدوره، تمنى عمرو التوفيق والسداد للأستاذ الدكتور سمير النجدي، مشيداً بقرار سيادة الرئيس الحكيم بتعيين نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية تحصيناً لأنظمة الجامعة، وباعتباره أحد الذين ساهموا في بناء الجامعة ورفعتها.

وأكد عمرو على ثقته التامة بقرار السيد الرئيس، شاكراً إياه على ثقته الغالية طوال السنوات الماضية، مجدداً العهد لسيادته بأن يبقى خادماً لفلسطين ومؤسساتها الوطنية.

وأعرب أ. د. عمرو عن صادق أمنياته لأسرة الجامعة، مشيداً بدور كل طواقمها الأكاديمية والإدارية ومكوناتها النقابية والطلابية في بناء الجامعة ورقيها.

يذكر أن الدورة الرئاسية الحالية لـ أ. د. يونس عمرو تنتهي في 11-1-2022م، حيث تفضل رئيس مجلس الأمناء المهندس عدنان سمارة بتشكيل لجنة الاستلام والتسليم لرئاسة الجامعة، تزامناً مع تكريم أ. د. يونس عمرو، تقديراً لدوره وقيادته الحكيمة للجامعة.

يشار إلى أن النجدي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية منذ العام 2012، بينما شغل منصب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية في الفترة 2001-2012.

والنجدي يحمل درجة الأستاذية وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة كاليفورينا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1989.

ووجه أ. د. النجدي شكره للرئيس عباس، على ثقته الغالية، ولرئيس مجلس الأمناء المهندس عدنان سمارة، ولـ أ.د. يونس عمرو لدعمهما، واعداً بأن يكمل مسيرة البناء والتطور، شاكراً أ. د. عمرو على فترة قيادته للجامعة وإرسائه دعائم البناء المؤسسي.

أخبار ذات صلة

جراء إرهاب المستوطنين.. الحكومة تقرر تقديم تعويضات لجبر أضرار منازل وممتلكات أهالي برقة

جراء إرهاب المستوطنين.. الحكومة تقرر تقديم تعويضات لجبر أضرار منازل وممتلكات أهالي برقة

رئيس الوزراء يرعى توقيع اتفاقيات لصالح التعليم والصحة في طولكرم

رئيس الوزراء يرعى توقيع اتفاقيات لصالح التعليم والصحة في طولكرم

بمشاركة نقابة المحامين.. التوافق على تشكيل لجنة فنية للنظر في تسريع القضاء

بمشاركة نقابة المحامين.. التوافق على تشكيل لجنة فنية للنظر في تسريع القضاء

الهباش يبحث مع علماء نيجيريا قضية القدس وسبل دعمها وتعزيز صمود أهلها

الهباش يبحث مع علماء نيجيريا قضية القدس وسبل دعمها وتعزيز صمود أهلها

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل جندي إسرائيلي على حدود غزة

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل جندي إسرائيلي على حدود غزة

الاحتلال يغلق مدخل &#34;المسعودية&#34; بنابلس وطريق حوارة - قلقيلية

الاحتلال يغلق مدخل "المسعودية" بنابلس وطريق حوارة - قلقيلية

البزم: الاحتلال يحاول استهداف المنظومة الأمنية بغزة وسنبقى بالمرصاد له ولأعوانه

البزم: الاحتلال يحاول استهداف المنظومة الأمنية بغزة وسنبقى بالمرصاد له ولأعوانه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش يبحث مع علماء نيجيريا قضية القدس وسبل دعمها وتعزيز صمود أهلها

الهباش يبحث مع علماء نيجيريا قضية القدس وسبل دعمها وتعزيز صمود أهلها

الاحتلال يغلق مدخل &#34;المسعودية&#34; بنابلس وطريق حوارة - قلقيلية

الاحتلال يغلق مدخل "المسعودية" بنابلس وطريق حوارة - قلقيلية

الاحتلال يهدم ثلاث غرف زراعية ويقتلع أشجاراً جنوب قلقيلية

الاحتلال يهدم ثلاث غرف زراعية ويقتلع أشجاراً جنوب قلقيلية

ناشطان: الضفة في حالة مواجهة والمستوطنون ينفذون عنفًا منظمًا

ناشطان: الضفة في حالة مواجهة والمستوطنون ينفذون عنفًا منظمًا

(جبهة النضال) تدعو لخطة وطنية تعنى بالشباب لتمكينهم وتعزيز مشاركتهم بصنع القرار

(جبهة النضال) تدعو لخطة وطنية تعنى بالشباب لتمكينهم وتعزيز مشاركتهم بصنع القرار

المالية بغزة: صرف مكافآت الثانوية العامة والامتحان الشامل

المالية بغزة: صرف مكافآت الثانوية العامة والامتحان الشامل

هنية يهنئ الأسيرة المحررة إيناس عصافرة بالحرية

هنية يهنئ الأسيرة المحررة إيناس عصافرة بالحرية

الدعليس: سيتم صرف 100 ألف دولار كجوائز للمعلمين المتميزين

الدعليس: سيتم صرف 100 ألف دولار كجوائز للمعلمين المتميزين

منوعات

تعليق صادم من فيدرا على وصف الراقصة دينا لها بـ&#34;الشريرة&#34;

تعليق صادم من فيدرا على وصف الراقصة دينا لها بـ"الشريرة"

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

أول تعليق من حسن الرداد على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم

أول تعليق من حسن الرداد على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم

شاهد: سارة سلامة تنشر صور لها بدون فلاتر أو ماكياج

شاهد: سارة سلامة تنشر صور لها بدون فلاتر أو ماكياج

شاهد: شقيق دانييلا رحمة يخطف الأنظار بوسامته

شاهد: شقيق دانييلا رحمة يخطف الأنظار بوسامته

الراقصة دينا &#34;بكره هذه الممثلة لأنها شريرة&#34;

الراقصة دينا "بكره هذه الممثلة لأنها شريرة"

محمد رمضان يثير ضجة بعد ظهوره عارياً على شرفة منزله

محمد رمضان يثير ضجة بعد ظهوره عارياً على شرفة منزله

كيف علقت ديانا كرزون على قرار اعتزال أدهم نابلسي؟

كيف علقت ديانا كرزون على قرار اعتزال أدهم نابلسي؟

شاهد: شبيه رشدي أباظة يثير الجدل بدرجة تطابقه مع الفنان

شاهد: شبيه رشدي أباظة يثير الجدل بدرجة تطابقه مع الفنان

عربي

ارتفاع ملحوظ في الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

ارتفاع ملحوظ في الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

سلطنة عمان تمنع الموظفين غير الملحقين لدخول بأماكن عملهم

سلطنة عمان تمنع الموظفين غير الملحقين لدخول بأماكن عملهم

العراق: المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات

العراق: المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات

الإمارات تعتقل ثلاثة إسرائيليين بتهمة السرقة

الإمارات تعتقل ثلاثة إسرائيليين بتهمة السرقة