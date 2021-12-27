شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء يرعى توقيع اتفاقيات لصالح التعليم والصحة في طولكرم

رئيس الوزراء يرعى توقيع اتفاقيات لصالح التعليم والصحة في طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني مع عدد من المتبرعين من المجتمع المحلي لتبني صيانة عدد من المدارس في محافظة طولكرم، وذلك في إطار المساندة لجهود الحكومة بتلبية احتياجات المحافظة في قطاع التعليم، إضافة لتوقيع اتفاقية تبرع قطعة أرض من بلدية طولكرم لصالح توسعة مستشفى ثابت ثابت الحكومي.

والتقى رئيس الوزراء فعاليات محافظة طولكرم، على هامش انعقاد مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، في المحافظة، وأطلعها على الشأن السياسي العام والوضع الاقتصادي والمالي في ظل الفراغ السياسي وغياب مبادرة دولية مبنية على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتقليص الدعم المالي الدولي.

وأعلن اشتية عن المشاريع التي أقرتها الحكومة في جلستها لمحافظة طولكرم، والتي شملت مشاريع بنية تحتية وطرق، ومدارس، وكهرباء، ومياه، وزراعة، وصحة، وشؤون اجتماعية، وترميم آثار، وتعزيز دور المرأة، وخلق فرص عمل للشباب ودعم الرياديين، ودعم جامعتي فلسطين التقنية والقدس المفتوحة والعديد من المشاريع الأخرى.

وترأس رئيس الوزراء اجتماعا مع مدراء المؤسسة الأمنية في المحافظة واطلع على الوضع الأمني فيها، مشيدا بجهودهم في حفظ الأمن والأمان والحفاظ على السلم الأهلي.







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