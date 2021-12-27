دولي

إسرائيل: انخفاض عدد مرضى (كورونا) الذين تُوصف حالتهم بخطيرة إلى 87

إسرائيل: انخفاض عدد مرضى (كورونا) الذين تُوصف حالتهم بخطيرة إلى 87
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تشير معطيات صادرة عن وزارة الصحة صباح اليوم إلى انخفاض عدد مرضى (كورونا) الذين توصف حالتهم بخطيرة إلى 87، فيما استقر مؤشر تكاثر العدوى عند 1.41. 

وسُجلت أمس 1760 إصابة جديدة ليتجاوز عدد الحالات المرضية النشطة 13 ألفا، فيما توفي من مضاعفات الفيروس منذ ظهوره في إسرائيل 8,242 شخصا.

وقال الوزير الإسرائيلي، زئيف الكين، إن الحكومة ستواصل سياسة إغلاق السماء أمام الرحلات القادمة من الدول الحمراء.

وألمح إلى إمكانية ألا تكون هذه الخطوة ناجعة، إذا بلغت معدلات الإصابة في إسرائيل النسب المسجلة في هذه البلدان، وعندئذ ربما ستُلغى هذه القيود.

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