الاحتلال يغلق مدخل "المسعودية" بنابلس وطريق حوارة - قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، مدخل منطقة المسعودية التاريخية والتابعة لأراضي برقة شمال نابلس بالسواتر الترابية، وطريق حوارة - قلقيلية.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن جرافة ترافقها عدد من دوريات الاحتلال، أغلقت مدخل منطقة المسعودية التاريخية بالسواتر الترابية والتي تضم معالم لسكة الحجاز إبان العهد العثماني، والتي تقع بمحاذاة طريق جنين نابلس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وفي سياق منفصل، أكد دغلس العثور على لافتات نشرها مستوطنون تؤكد مطامعهم بالاستيلاء على أراضي برقة.كما أغلقت قوات الاحتلال، الطريق الواصلة بين حوارة جنوب نابلس ومدينة قلقيلية، امام المواطنين.وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق من مفرق حوارة جنوب نابلس حتى مفرق بلدة جيت غربا، وذلك بهدف تأمين مسيرة للمستوطنين في المنطقة.