شؤون فلسطينية

البزم: الاحتلال يحاول استهداف المنظومة الأمنية بغزة وسنبقى بالمرصاد له ولأعوانه

البزم: الاحتلال يحاول استهداف المنظومة الأمنية بغزة وسنبقى بالمرصاد له ولأعوانه
رام الله - دنيا الوطن
أكد إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أن وزارته ماضية في القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار البزم في تصريحات لقناة (الأقصى الفضائية)، مساء اليوم الاثنين، إلى أن تماسك الجبهة الداخلية، هدف أساسي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منوها في الوقت ذاته إلى أن وزارة الداخلية هي الركن الأساس في صمود الجبهة الداخلية للفلسطينيين.

وقال: "نجري مناورات بين الفينة والأخرى للتعامل مع الظروف المختلفة"، مضيفا: "واجهنا اعتداءات الاحتلال المتكررة على قطاع غزة، والاحتلال يحاول استهداف وزارة الداخلية لثنيها عن أداء واجباتها".

وتابع البزم بقوله: "أوشكنا على الانتهاء من بناء جميع مقرات وزارة الداخلية التي دمرها الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في شهر أيار/ مايو 2021"، مؤكدا أن الاحتلال لن يكسر إرادة وزارة الداخلية التي ستبقى بالمرصاد له ولأعوانه.

وفي السياق ذاته، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استهداف المنظومة الأمنية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوزارة متيقظة لكل محاولات الاحتلال وأعوانه، للمساس بالجبهة الداخلية بقطاع غزة.

وقال: "نحن على استعداد تام لمواجهة كل التحديات والتعامل مع كافة المستجدات"، مضيفا: "لن نسمح لأحد بالعبث بحالة الاستقرار التي يشهدها قطاع غزة".

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