شؤون فلسطينية

اجتماع فلسطيني مصري أردني في القاهرة لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

اجتماع فلسطيني مصري أردني في القاهرة لبحث مستجدات القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
بحث حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ووزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، بحضور رئيس المخابرات العامة ماجد فرج، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، خلال إجتماع تشاوري عقد في العاصمة المصرية القاهرة.

واستعرض الشيخ خلال الإجتماع الثلاثي الذي يأتي في إطار التنسيق القائم بين فلسطين، ومصر، والأردن، التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس يومياً بحق الشعب الفلسطيني خاصة في القدس، والجرائم التي ينفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال في بلدات وقرى نابلس، خاصة ما يحدث في برقة، وبزاريا، وسبسطية، وبيتا، وسيلة الظهر، وفق (وفا).

وقال الشيخ: "إن تصعيد العمليات (الإرهابية) المنظمة التي يمارسها المستوطنون بدعم وحماية من الحكومة الإسرائيلية، جاء نتيجة قرار رسمي يستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل من أجل تقويض ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة"، معتبرا هذا التصعيد استهتاراً إسرائيلياً متعمداً بقرارات المجتمع الدولي.

وناقش الاجتماع الثلاثي، آخر التطورات السياسية ومستجدات القضية الفلسطينية، والتأكيد على المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني وضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء أبرز التطورات الإقليمية والدولية، ومناقشة المواقف تجاه عدد من القضايا العربية، وسبل تعزيز أطر التعاون العربي المشترك، وأتفق الوزراء على الاستمرار في التشاور بما يحقق مصالح الدول الثلاث وشعوبها.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم ثلاث غرف زراعية ويقتلع أشجاراً جنوب قلقيلية

الاحتلال يهدم ثلاث غرف زراعية ويقتلع أشجاراً جنوب قلقيلية

ناشطان: الضفة في حالة مواجهة والمستوطنون ينفذون عنفًا منظمًا

ناشطان: الضفة في حالة مواجهة والمستوطنون ينفذون عنفًا منظمًا

الدفاع المدني: ثلاث إصابات في حريق إثر تسرب للغاز بمدينة رفح

الدفاع المدني: ثلاث إصابات في حريق إثر تسرب للغاز بمدينة رفح

(جبهة النضال) تدعو لخطة وطنية تعنى بالشباب لتمكينهم وتعزيز مشاركتهم بصنع القرار

(جبهة النضال) تدعو لخطة وطنية تعنى بالشباب لتمكينهم وتعزيز مشاركتهم بصنع القرار

المالية بغزة: صرف مكافآت الثانوية العامة والامتحان الشامل

المالية بغزة: صرف مكافآت الثانوية العامة والامتحان الشامل

هنية يهنئ الأسيرة المحررة إيناس عصافرة بالحرية

هنية يهنئ الأسيرة المحررة إيناس عصافرة بالحرية

المجلس الوطني: حكومة نفتالي بينت وفرت ميزانيات إضافية لمشروعها الاستعماري بدلًا من خيار السلام

المجلس الوطني: حكومة نفتالي بينت وفرت ميزانيات إضافية لمشروعها الاستعماري بدلًا من خيار السلام

الدعليس: سيتم صرف 100 ألف دولار كجوائز للمعلمين المتميزين

الدعليس: سيتم صرف 100 ألف دولار كجوائز للمعلمين المتميزين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم ثلاث غرف زراعية ويقتلع أشجاراً جنوب قلقيلية

الاحتلال يهدم ثلاث غرف زراعية ويقتلع أشجاراً جنوب قلقيلية

ناشطان: الضفة في حالة مواجهة والمستوطنون ينفذون عنفًا منظمًا

ناشطان: الضفة في حالة مواجهة والمستوطنون ينفذون عنفًا منظمًا

(جبهة النضال) تدعو لخطة وطنية تعنى بالشباب لتمكينهم وتعزيز مشاركتهم بصنع القرار

(جبهة النضال) تدعو لخطة وطنية تعنى بالشباب لتمكينهم وتعزيز مشاركتهم بصنع القرار

هنية يهنئ الأسيرة المحررة إيناس عصافرة بالحرية

هنية يهنئ الأسيرة المحررة إيناس عصافرة بالحرية

&#34;المرور&#34; بغزة تُحرِّر 53 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

"المرور" بغزة تُحرِّر 53 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

الاحتلال يحدد مدة &#34; الإداري&#34; للأسير هشام شرباتي بـ 3 شهور

الاحتلال يحدد مدة " الإداري" للأسير هشام شرباتي بـ 3 شهور

وزارتا التنمية والعمل تصرفان الدفعة الرابعة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ

وزارتا التنمية والعمل تصرفان الدفعة الرابعة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ

الدعليس يكشف عن جملة من القرارات دعماً للمعلمين

الدعليس يكشف عن جملة من القرارات دعماً للمعلمين

منوعات

تعليق صادم من فيدرا على وصف الراقصة دينا لها بـ&#34;الشريرة&#34;

تعليق صادم من فيدرا على وصف الراقصة دينا لها بـ"الشريرة"

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

أول تعليق من حسن الرداد على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم

أول تعليق من حسن الرداد على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم

شاهد: سارة سلامة تنشر صور لها بدون فلاتر أو ماكياج

شاهد: سارة سلامة تنشر صور لها بدون فلاتر أو ماكياج

شاهد: شقيق دانييلا رحمة يخطف الأنظار بوسامته

شاهد: شقيق دانييلا رحمة يخطف الأنظار بوسامته

الراقصة دينا &#34;بكره هذه الممثلة لأنها شريرة&#34;

الراقصة دينا "بكره هذه الممثلة لأنها شريرة"

محمد رمضان يثير ضجة بعد ظهوره عارياً على شرفة منزله

محمد رمضان يثير ضجة بعد ظهوره عارياً على شرفة منزله

كيف علقت ديانا كرزون على قرار اعتزال أدهم نابلسي؟

كيف علقت ديانا كرزون على قرار اعتزال أدهم نابلسي؟

شاهد: شبيه رشدي أباظة يثير الجدل بدرجة تطابقه مع الفنان

شاهد: شبيه رشدي أباظة يثير الجدل بدرجة تطابقه مع الفنان

عربي

ارتفاع ملحوظ في الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

ارتفاع ملحوظ في الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

سلطنة عمان تمنع الموظفين غير الملحقين لدخول بأماكن عملهم

سلطنة عمان تمنع الموظفين غير الملحقين لدخول بأماكن عملهم

العراق: المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات

العراق: المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات

الرئيس المصري: الدولة قدمت للصعيد أكثر من 1.1 تريليون جنيه من أجل التنمية

الرئيس المصري: الدولة قدمت للصعيد أكثر من 1.1 تريليون جنيه من أجل التنمية