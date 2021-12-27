اجتماع فلسطيني مصري أردني في القاهرة لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنبحث حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ووزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، بحضور رئيس المخابرات العامة ماجد فرج، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، خلال إجتماع تشاوري عقد في العاصمة المصرية القاهرة.واستعرض الشيخ خلال الإجتماع الثلاثي الذي يأتي في إطار التنسيق القائم بين فلسطين، ومصر، والأردن، التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس يومياً بحق الشعب الفلسطيني خاصة في القدس، والجرائم التي ينفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال في بلدات وقرى نابلس، خاصة ما يحدث في برقة، وبزاريا، وسبسطية، وبيتا، وسيلة الظهر، وفق (وفا).وقال الشيخ: "إن تصعيد العمليات (الإرهابية) المنظمة التي يمارسها المستوطنون بدعم وحماية من الحكومة الإسرائيلية، جاء نتيجة قرار رسمي يستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل من أجل تقويض ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة"، معتبرا هذا التصعيد استهتاراً إسرائيلياً متعمداً بقرارات المجتمع الدولي.وناقش الاجتماع الثلاثي، آخر التطورات السياسية ومستجدات القضية الفلسطينية، والتأكيد على المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني وضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء أبرز التطورات الإقليمية والدولية، ومناقشة المواقف تجاه عدد من القضايا العربية، وسبل تعزيز أطر التعاون العربي المشترك، وأتفق الوزراء على الاستمرار في التشاور بما يحقق مصالح الدول الثلاث وشعوبها.