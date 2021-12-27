العراق: المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات

وكانت المحكمة الاتحادية قد أجّلت الأربعاء الماضي، الحكم في الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية، وهي القضية التي رفعها رئيس تحالف الفتح هادي العامري للطعن في نتائج الانتخابات مطلع الشهر الجاري.



وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان جينها، إن "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل جلسة الطعن بنتائج الانتخابات"، مضيفاً أن "ذلك جاء بعد الاستماع إلى آخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعيين".



بدوره، قال العامري خلال مرافعته أمام المحكمة الاتحادية: "إن هذه الدعوى ليست ضد أي طرف فائز، وإنما ضد الأداء السيئ لمفوضية الانتخابات"، معتبراً أن إجراءات مفوضية الانتخابات التوافقية حرمت ملايين العراقيين من التصويت يوم الانتخابات.



وكانت مفوضية الانتخابات في العراق قد أعلنت نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، التي جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد إعادة فرز الأصوات، نافية وجود أي تزوير.



وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوى قضائية بشأن إلغاء النتائج.



ووفق النتائج الأخيرة التي أعلنتها المفوضية، فإن الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر فازت بـ(73) مقعداً من أصل (329)، يليها تحالف "تقدم" بـ(37) مقعداً، ثم ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد (33) مقعداً، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بـ(31) مقعداً.







رام الله - دنيا الوطنرفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في جلستها اليوم الاثنين، إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبرالماضي، بناءً على دعوى تقدّمت بها قوى سياسية.