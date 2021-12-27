شؤون فلسطينية

(جبهة النضال) تدعو لخطة وطنية تعنى بالشباب لتمكينهم وتعزيز مشاركتهم بصنع القرار

(جبهة النضال) تدعو لخطة وطنية تعنى بالشباب لتمكينهم وتعزيز مشاركتهم بصنع القرار
رام الله - دنيا الوطن
أكدت دائرة الشباب في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى ضرورة صياغة خطة إستراتيجية وطنية شاملة تعنى بالشباب الفلسطيني وتكون مهمتها الأساس تمكين الشباب وتفعيل دورهم الطليعي وتعزيز المشاركة الشبابية في مختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات الوطنية والمجتمعية الفاعلة وصولا لتعزيز مشاركتهم في مراكز صنع القرار.

وأضافت خلال اجتماع دائرة الشباب في ساحة شمال الضفة الغربية، بحضور عضو المكتب السياسي سكرتير الدائرة مراد حرفوش، وعضو اللجنة المركزية سكرتير الدائرة بشمال الضفة الغربية علاء اعبيد، وسكرتيري الدائرة في الفروع وسكرتيري الجامعات، وأهمية العمل من أجل إنصاف الشباب الفلسطيني وأنه إذا لم تكن هناك خطة وطنية شاملة فإن المجتمع الفلسطيني سيفقد طاقات وخبرات شريحة واسعة من المجتمع.

وقال حرفوش أن جبهة النضال ومن خلال دائرة الشباب تولي أهمية خاصة لهذا القطاع، حيث أن المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية شهدت مشاركة الشباب ضمن قوائم الجبهة الخاصة أو التحالفات العائلية، وتعمل من أجل ذلك خلال المرحلة الثانية من الانتخابات.

وطالب بوضع البرامج الكفيلة بمعالجة أزمة ومشاكل البطالة التي يواجهها خريجو الجامعات والشباب بشكل عام ومكافحة الهجرة إلى الخارج بشتى الطرق والوسائل، والاستثمار بالشباب باعتبارهم الرأسمال الوطني للشعب الفلسطيني اليوم وفي المستقبل.

ومن جانبه أكد اعبيد أنه إذا لم تكن هناك خطة وطنية شاملة فإن المجتمع الفلسطيني سيفقد طاقات وخبرات شريحة واسعة من المجتمع، وأنه لا بد من تكاتف الجهود بين كافة القطاعات لتعزيز دور ومكانة الشباب الفلسطيني الذي كان وما زال شعلة العطاء وبوصلة التغيير طيلة مراحل نضالنا الطويل ضد الاحتلال.

هذا وناقش الاجتماع خطة عمله للمرحلة المقبلة والتركيز على القضايا التي تهم الشباب الفلسطيني واعادة روح التطوع بالاضافة إلى بناء القدرات وتحديدا لطلبة الجامعات.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم ثلاث غرف زراعية ويقتلع أشجاراً جنوب قلقيلية

الاحتلال يهدم ثلاث غرف زراعية ويقتلع أشجاراً جنوب قلقيلية

اجتماع فلسطيني مصري أردني في القاهرة لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

اجتماع فلسطيني مصري أردني في القاهرة لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

ناشطان: الضفة في حالة مواجهة والمستوطنون ينفذون عنفًا منظمًا

ناشطان: الضفة في حالة مواجهة والمستوطنون ينفذون عنفًا منظمًا

الدفاع المدني: ثلاث إصابات في حريق إثر تسرب للغاز بمدينة رفح

الدفاع المدني: ثلاث إصابات في حريق إثر تسرب للغاز بمدينة رفح

المالية بغزة: صرف مكافآت الثانوية العامة والامتحان الشامل

المالية بغزة: صرف مكافآت الثانوية العامة والامتحان الشامل

هنية يهنئ الأسيرة المحررة إيناس عصافرة بالحرية

هنية يهنئ الأسيرة المحررة إيناس عصافرة بالحرية

المجلس الوطني: حكومة نفتالي بينت وفرت ميزانيات إضافية لمشروعها الاستعماري بدلًا من خيار السلام

المجلس الوطني: حكومة نفتالي بينت وفرت ميزانيات إضافية لمشروعها الاستعماري بدلًا من خيار السلام

الدعليس: سيتم صرف 100 ألف دولار كجوائز للمعلمين المتميزين

الدعليس: سيتم صرف 100 ألف دولار كجوائز للمعلمين المتميزين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم ثلاث غرف زراعية ويقتلع أشجاراً جنوب قلقيلية

الاحتلال يهدم ثلاث غرف زراعية ويقتلع أشجاراً جنوب قلقيلية

ناشطان: الضفة في حالة مواجهة والمستوطنون ينفذون عنفًا منظمًا

ناشطان: الضفة في حالة مواجهة والمستوطنون ينفذون عنفًا منظمًا

(جبهة النضال) تدعو لخطة وطنية تعنى بالشباب لتمكينهم وتعزيز مشاركتهم بصنع القرار

(جبهة النضال) تدعو لخطة وطنية تعنى بالشباب لتمكينهم وتعزيز مشاركتهم بصنع القرار

هنية يهنئ الأسيرة المحررة إيناس عصافرة بالحرية

هنية يهنئ الأسيرة المحررة إيناس عصافرة بالحرية

&#34;المرور&#34; بغزة تُحرِّر 53 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

"المرور" بغزة تُحرِّر 53 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

الاحتلال يحدد مدة &#34; الإداري&#34; للأسير هشام شرباتي بـ 3 شهور

الاحتلال يحدد مدة " الإداري" للأسير هشام شرباتي بـ 3 شهور

وزارتا التنمية والعمل تصرفان الدفعة الرابعة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ

وزارتا التنمية والعمل تصرفان الدفعة الرابعة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ

الدعليس يكشف عن جملة من القرارات دعماً للمعلمين

الدعليس يكشف عن جملة من القرارات دعماً للمعلمين

منوعات

تعليق صادم من فيدرا على وصف الراقصة دينا لها بـ&#34;الشريرة&#34;

تعليق صادم من فيدرا على وصف الراقصة دينا لها بـ"الشريرة"

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

أول تعليق من حسن الرداد على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم

أول تعليق من حسن الرداد على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم

شاهد: سارة سلامة تنشر صور لها بدون فلاتر أو ماكياج

شاهد: سارة سلامة تنشر صور لها بدون فلاتر أو ماكياج

شاهد: شقيق دانييلا رحمة يخطف الأنظار بوسامته

شاهد: شقيق دانييلا رحمة يخطف الأنظار بوسامته

الراقصة دينا &#34;بكره هذه الممثلة لأنها شريرة&#34;

الراقصة دينا "بكره هذه الممثلة لأنها شريرة"

محمد رمضان يثير ضجة بعد ظهوره عارياً على شرفة منزله

محمد رمضان يثير ضجة بعد ظهوره عارياً على شرفة منزله

كيف علقت ديانا كرزون على قرار اعتزال أدهم نابلسي؟

كيف علقت ديانا كرزون على قرار اعتزال أدهم نابلسي؟

شاهد: شبيه رشدي أباظة يثير الجدل بدرجة تطابقه مع الفنان

شاهد: شبيه رشدي أباظة يثير الجدل بدرجة تطابقه مع الفنان

عربي

ارتفاع ملحوظ في الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

ارتفاع ملحوظ في الإصابات بـ(كورونا) في السعودية

سلطنة عمان تمنع الموظفين غير الملحقين لدخول بأماكن عملهم

سلطنة عمان تمنع الموظفين غير الملحقين لدخول بأماكن عملهم

العراق: المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات

العراق: المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات

الرئيس المصري: الدولة قدمت للصعيد أكثر من 1.1 تريليون جنيه من أجل التنمية

الرئيس المصري: الدولة قدمت للصعيد أكثر من 1.1 تريليون جنيه من أجل التنمية