هنية يهنئ الأسيرة المحررة إيناس عصافرة بالحرية



وقال رئيس الحركة: "إن هذه التضحيات هي جزء من النضال الوطني الفلسطيني، ولن تذهب سدى"، مؤكدًا أن المقاومة وكتائب

القسام لن تتخلى عن مسؤوليتها بالعمل على الإفراج عن جميع الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال.



واستمع رئيس الحركة إلى شرح مفصل لما قامت به إدارة السجون من عمليات تنكيل وتعسف تجاه الأسيرات والأسرى وتعرضهن للقمع، معبرًا عن غضبه من هذه الممارسات العدوانية، ومؤكدًا وقوف حماس وشعبنا الفلسطيني مع وخلف الأسرى والأسيرات، وشدد على أن هذه اليد الصهيونية الآثمة يجب أن ترتفع عن أسرانا وأسيراتنا، وأن تتوقف هذه الجرائم والتنكيل الذي يجري بحقهم.



رام الله - دنيا الوطنهاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة ( حماس ) ظهر اليوم الأسيرة المحررة إيناس عصافرة، حيث قدملها التهاني بخروجها من سجن الدامون بعد أن أمضت ٣٠ شهرًا خلف القضبان وعودتها إلى بيتها وأهلها وعائلتها، مشيدًا بصمودها وصبرها.وعبّر عن تضامنه الكامل معها وعائلتها، خاصة في أعقاب الحكم الجائر على زوجها قاسم عصافرة بالسجن المؤبد و40 عامًابعد إدانته بقتل أحد جنود الاحتلال.