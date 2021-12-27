الرئيس المصري: الدولة قدمت للصعيد أكثر من 1.1 تريليون جنيه من أجل التنمية

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن الاستثمارات في الصعيد خلال الفترة الماضية تعدت تريليون و100 مليار جنيه.وقال السيسي، خلال افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية: "إن عرض أسبوع الصعيد هدفه أن نقول للناس الاهتمام مش كلام.. حد من كام يوم بيقولى رقم كام، رقم إيه؟.. ده اللى بيتحط أديك رقم صغير وأسيبك كده لا كهرباء ولا مياه ولا صرف صحي ولا طرق ايه ده"، وفق (اليوم السابع).وأضاف الرئيس: "الإعلام مهم جداً إنه ياخد البيانات وإذا كان محتاج يبسطها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ميجراش علشان في النهاية الناس تجد الخدمة بالشكل المناسب".