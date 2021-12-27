ارتفاع عدد ضحايا إعصار (راي) إلى 388 شخصاً في الفلبين









رام الله - دنيا الوطنأعلنت دولة الفلبين، اليوم الاثنين، عن ارتفاع أعداد الوفيات جراء إعصار (راي) إلى 388 شخصاً على الأقل، وهو من أقوى الأعاصير التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة.وقال مكتب الدفاع المدني في الفلبين: "إن العدد الإجمالي للقتلى بلغ 388، وما زال 60 شخصا في عداد المفقودين، كما أصيب مئات الأشخاص"، وفق (روسيا اليوم).وتسبب إعصار (راي) في 16 و17 كانون الأول/ديسمبر، الذي كان مصحوباً برياح وصلت سرعتها إلى 195 كم في الساعة، بسقوط قتلى ودمار كبير في وسط وجنوب الأرخبيل، كما أدى إلى سقوط أسطح المنازل وأعمدة الكهرباء والأشجار.