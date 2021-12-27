مستوطنون يهددون وزيراً إسرائيلياً بالقتل

عومير بارليف

رام الله - دنيا الوطنقالوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه تلقى تهديداً بالقتل من قبل مستوطنين، بعد وصفه لهم بـ (الإرهابيين).وأضاف بارليف في تصريحات للصحافة الإسرائيلية: "منذ أن صرحتُ خلال لقائي بمساعدة وزير الخارجية الأميركية، بأن هناك إرهاباً من قبل المستوطنين، تعرضتُ لانتقادات شديدة اللهجة من قبل وزراء اليمين، وقادة الاستيطان، وأعضاء كنسيت".وفي وقت سابق، اعترف بارليف خلال اللقاء بالمساعدة الأميركية في الرابع عشر من الشهر الجاري، بأن المستوطنين يعتدون على الفلسطينيين وأملاكهم، ما أثار غضب اليمين الإسرائيلي الذي هاجمه بحدّة، ولكنه رفض التراجع عن تصريحاته، قائلاً: "من الصعب عليكم أن تسمعوا عن عنف المستوطنين المتطرفين".