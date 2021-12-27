السعودية وموريتانيا تناقشان سبل التعاون العسكري

رام الله - دنيا الوطنبحثت المملكة العربية السعودية ودولة موريتانيا، أمس الأحد، علاقات التعاون التعاون العسكري بين البلدين وسبل تعزيزها، وتناولا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.جاء ذلك خلال استقبال فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، لقائد المكتب الثاني بالأركان العامة للجيوش الموريتانية، حمادي اعل ولد مولود، والوفد المرافق له.وحضر اللقاء رئيس هيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة السعودي، حسام الدامر، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.