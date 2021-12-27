شؤون فلسطينية

وزارتا التنمية والعمل تصرفان الدفعة الرابعة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ

وزارتا التنمية والعمل تصرفان الدفعة الرابعة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارتا التنمية الاجتماعية والعمل سيتم البدء بصرف الدفعة الرابعة من مشروع الحماية الاجتماعية بقيمة 700 شيكل لـ(11.296) من المتضررين من جائحة (كورونا) في المحافظات الشمالية والجنوبية والمتضررين من العدوان الأخير في المحافظات الجنوبية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 27 ديسمبر للعام 2021.

وأشارت الوزارتان إلى أنه بصرف هذه الدفعة التي خصصت بأغلبيتها لصالح المستفيدين في قطاع غزة، يصبح مجموع الأسر المستفيدة من الدفعات الأربعة حوالي 55 ألف مستفيد من أصل 65 ألف يستهدفهم المشروع، كما وتم تخصيص جزءاً من هذه الدفعة لمساعدة الأسر التي ترأسها نساء متضررات من جائحة (كورونا).

و تقدمت الوزارتان بشكرهما للبنك الدولي على دعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وللمتضررين من العدوان الاسرائيلي الأخير على المحافظات الجنوبية، وكذلك الشكر لكافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في عملية الفحص والتدقيق.

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