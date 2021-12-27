زلزال يضرب هرمزكان جنوب إيران

رام الله - دنيا الوطنوقع زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر منطقة قلعة قاضي في محافظة هرمزكان جنوب إيران.وقال مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران: "إن الزلزال وقع في الساعة الحادية عشرة ودقيقة واحدة و 56 ثانية قبل ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (السابعة و 31 دقيقة و 56 ثانية صباحا بتوقيت غرينتش)، وفق (فارس).وأضاف تقرير المركز: "بأن مركز الزلزال كان عند التقاء خطي الطول 56.27 والعرض 27.58 درجة وفي عمق 15 كم من سطح الارض".وكان الزالزال على بعد 30 كم من مدينة قاضي قلعة و 36 كم من مدينة تخت و 37 كم من مدينة فين، بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.بدوره، قال مهدي ولي بورو، رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ بجمعية الهلال الاحمر الإيراني: "إنه تم إرسال فريقين للتقصي إلى منطقة الزلزال".ولفت إلى أن فرق الإغاثة والإنقاذ تعمل على أهبة الاستعداد، مشيراً إلى أنه لم يصل أي تقرير بوقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.