عاجل

  • المالية بغزة: صرف الدفعة الثانية من مكافآت الثانوية العامة لدورة يونيو ومكافأة الامتحان الشامل لدورة أغسطس غد الثلاثاء

دولي

زلزال يضرب هرمزكان جنوب إيران

زلزال يضرب هرمزكان جنوب إيران
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وقع زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر منطقة قلعة قاضي في محافظة هرمزكان جنوب إيران.

وقال مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران: "إن الزلزال وقع في الساعة الحادية عشرة ودقيقة واحدة و 56 ثانية قبل ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (السابعة و 31 دقيقة و 56 ثانية صباحا بتوقيت غرينتش)، وفق (فارس).

وأضاف تقرير المركز: "بأن مركز الزلزال كان عند التقاء خطي الطول 56.27 والعرض 27.58 درجة وفي عمق 15 كم من سطح الارض".

وكان الزالزال على بعد 30 كم من مدينة قاضي قلعة و 36 كم من مدينة تخت و 37 كم من مدينة فين، بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.

بدوره، قال مهدي ولي بورو، رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ بجمعية الهلال الاحمر الإيراني: "إنه تم إرسال فريقين للتقصي إلى منطقة الزلزال".

ولفت إلى أن فرق الإغاثة والإنقاذ تعمل على أهبة الاستعداد، مشيراً إلى أنه لم يصل أي تقرير بوقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

أخبار ذات صلة

ارتفاع عدد ضحايا إعصار (راي) إلى 388 شخصاً في الفلبين

ارتفاع عدد ضحايا إعصار (راي) إلى 388 شخصاً في الفلبين

روسيا تجري تدريبات لصد أي هجوم جوي مكثف على حدودها الغربية

روسيا تجري تدريبات لصد أي هجوم جوي مكثف على حدودها الغربية

استئناف الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا.. وإيران تتمسك برفع العقوبات

استئناف الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا.. وإيران تتمسك برفع العقوبات

كوريا الجنوبية: تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بالمتحور (أوميكرون)

كوريا الجنوبية: تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بالمتحور (أوميكرون)

جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية لفحص جهوزية الاحتياط

جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية لفحص جهوزية الاحتياط

زلزالان منفصلان يضربان اليونان

زلزالان منفصلان يضربان اليونان

روسيا: إطلاق أول محطة نووية لإنتاج الهيدروجين عام 2033

روسيا: إطلاق أول محطة نووية لإنتاج الهيدروجين عام 2033

أستراليا تعلن تسجيل أول وفاة بمتحور (أوميكرون)

أستراليا تعلن تسجيل أول وفاة بمتحور (أوميكرون)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة تُحرِّر 53 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

"المرور" بغزة تُحرِّر 53 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 48 ساعة الماضية

الاحتلال يحدد مدة &#34; الإداري&#34; للأسير هشام شرباتي بـ 3 شهور

الاحتلال يحدد مدة " الإداري" للأسير هشام شرباتي بـ 3 شهور

وزارتا التنمية والعمل تصرفان الدفعة الرابعة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ

وزارتا التنمية والعمل تصرفان الدفعة الرابعة للمستفيدين من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ

الدعليس يكشف عن جملة من القرارات دعماً للمعلمين

الدعليس يكشف عن جملة من القرارات دعماً للمعلمين

الاحتلال يهدم بناية سكنية في العيسوية

الاحتلال يهدم بناية سكنية في العيسوية

الخارجية تدين العدوان الاستيطاني العنصري وتعتبره تخريباً للجهود الإقليمية والأمريكية المبذولة لإحياء السلام

الخارجية تدين العدوان الاستيطاني العنصري وتعتبره تخريباً للجهود الإقليمية والأمريكية المبذولة لإحياء السلام

بيت لحم: اختناق عدد من الطلبة خلال مواجهات مع الاحتلال

بيت لحم: اختناق عدد من الطلبة خلال مواجهات مع الاحتلال

حمادة: لهيب الضفة يؤكد أنّ شعبنا يتوارث فكرة الثورة جيلا بعد جيل

حمادة: لهيب الضفة يؤكد أنّ شعبنا يتوارث فكرة الثورة جيلا بعد جيل

منوعات

تعليق صادم من فيدرا على وصف الراقصة دينا لها بـ&#34;الشريرة&#34;

تعليق صادم من فيدرا على وصف الراقصة دينا لها بـ"الشريرة"

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

أول تعليق من حسن الرداد على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم

أول تعليق من حسن الرداد على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم

شاهد: سارة سلامة تنشر صور لها بدون فلاتر أو ماكياج

شاهد: سارة سلامة تنشر صور لها بدون فلاتر أو ماكياج

شاهد: شقيق دانييلا رحمة يخطف الأنظار بوسامته

شاهد: شقيق دانييلا رحمة يخطف الأنظار بوسامته

الراقصة دينا &#34;بكره هذه الممثلة لأنها شريرة&#34;

الراقصة دينا "بكره هذه الممثلة لأنها شريرة"

محمد رمضان يثير ضجة بعد ظهوره عارياً على شرفة منزله

محمد رمضان يثير ضجة بعد ظهوره عارياً على شرفة منزله

كيف علقت ديانا كرزون على قرار اعتزال أدهم نابلسي؟

كيف علقت ديانا كرزون على قرار اعتزال أدهم نابلسي؟

شاهد: شبيه رشدي أباظة يثير الجدل بدرجة تطابقه مع الفنان

شاهد: شبيه رشدي أباظة يثير الجدل بدرجة تطابقه مع الفنان

عربي

الرئيس المصري: الدولة قدمت للصعيد أكثر من 1.1 تريليون جنيه من أجل التنمية

الرئيس المصري: الدولة قدمت للصعيد أكثر من 1.1 تريليون جنيه من أجل التنمية

السعودية وموريتانيا تناقشان سبل التعاون العسكري

السعودية وموريتانيا تناقشان سبل التعاون العسكري

الجزائر تسجل إصابتين جديدتين بالمتحور (أوميكرون)

الجزائر تسجل إصابتين جديدتين بالمتحور (أوميكرون)

التحالف العربي يواصل عملياته في صنعاء ويدمر مخازن أسلحة

التحالف العربي يواصل عملياته في صنعاء ويدمر مخازن أسلحة