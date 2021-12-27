شؤون فلسطينية

فلسطين: خمس وفيات و401 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين: خمس وفيات و401 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل خمس وفيات، و401 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و307 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة، وحالة في مدينة القدس، وحالتين في نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 77، بيت لحم 41، طوباس 6، رام الله والبيرة 53، سلفيت 5، نابلس 27، طولكرم 10، جنين 11، ضواحي القدس 3، أريحا والأغوار 6، مدينة القدس 20، قطاع غزة 142".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 18، بيت لحم 34، طوباس 9، رام الله والبيرة 40، سلفيت 3، نابلس 18، طولكرم 0، جنين 9، ضواحي القدس 3، أريحا والأغوار 1، مدينة القدس 51، قطاع غزة 121".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 53 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 105 مرضى، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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