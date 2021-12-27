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رئيس البرلمان العربي يوقع مذكرة تعاون مع مجموعة طلال أبو غزالة العالمية في الأردن

رئيس البرلمان العربي يوقع مذكرة تعاون مع مجموعة طلال أبو غزالة العالمية في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
وقَّع السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، مذكرة تعاون مع الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، والتي من شأنها تنظ م التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك، خاصةً تلك التي تخدم مصالح الشعوب العربية، بما في ذلك
التحول الرقمي والأمن السيبراني والتنمية المستدامة بمفهومها الشامل، ودعم تعليم اللغة العربية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات مشتركة، وعقد دورات تدريبية حول القضايا والموضوعات ذات الصلة بالعمل البرلماني.

وفي هذا السياق، أكَّد رئيس البرلمان العربي أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور كبير في تعظيم الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الجانبين، مُشيداً بالنشاطات المتعددة لمجموعة طلال أبو غزالة العالمية وفروعها المنتشرة في العديد من دول العالم، مضيفاً أن البرلمان العربي يحرص دائماً على توثيق
التعاون مع المؤسسات العربية الرائدة، مثل مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، وذلك لتعزيز الجهود المبذولة لخدمة مصالح الشعوب العربية.

و أكد العسومي على أهمية وضع برامج عمل مشتركة لتفعيل التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات التي تضمنتها مذكرة التعاون الموقعة بينهما.

و من جانبه، أكَّد الدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، أنَّ التحول الرقمي لم يعد طرفاً أو اختياراً، وإنما أصبح ضرورة حتمية إذا ما أرادت الدول العربية النهوض والابتكار والتقدم، مشدّدًا على أهمية التعاون مع البرلمان العربي لدعم التحول الرقمي في المجتمعات العربية،
والاقتداء بالتجارب الرائدة في هذا المجال، مضيفاً أن المشرعين يتحملون مسئولية كبيرة في توفير البنية التشريعية الداعمة للتحول الرقمي، ومؤكدًا على ضرورة بدء تفعيل التعاون مع البرلمان العربي في أقرب وقت ممكن، وفق خطة عمل مشتركة طويلة الأمد.

واتفق الجانبان على تأسيس شراكة مؤسسية مستدامة، بما يشمله ذلك من تنظيم فعاليات مشتركة وعقد دورات تدريبية متخصصة في العديد من المجالات التي تغطيها مذكرة التعاون المشترك.

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