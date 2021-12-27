صرف الدفعة الرابعة من مشروع "الحماية الاجتماعية" للمتضررين من (كورونا) والعدوان الأخير

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارتا التنمية الاجتماعية والعمل، اليوم الاثنين، عن البدء بصرف الدفعة الرابعة من مشروع الحماية الاجتماعية بقيمة 700 شيكل لـ (11.296) من المتضررين من جائحة (كورونا) في المحافظات الشمالية والجنوبية، والمتضررين من العدوان الأخير في المحافظات الجنوبية، اعتباراً من اليوم الاثنين.وأشارت الوزارتان في بيان صحفي، إلى أنه بصرف هذه الدفعة التي خصصت بأغلبيتها لصالح المستفيدين في قطاع غزة، يصبح مجموع الأسر المستفيدة من الدفعات الأربعة حوالي 55 ألف مستفيد من أصل 65 ألف يستهدفهم المشروع، كما تم تخصيص جزء من هذه الدفعة لمساعدة الأسر التي ترأسها نساء متضررات من جائحة كورونا.كما تقدمت الوزارتان بشكرهما للبنك الدولي على دعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وللمتضررين من العدوان الاسرائيلي الأخير على المحافظات الجنوبية، وكذلك الشكر لكافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في عملية الفحص والتدقيق.