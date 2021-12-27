بيت لحم: اختناق عدد من الطلبة خلال مواجهات مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من طلبة مدارس الخضر، ظهر اليوم الاثنين، بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز باتجاههم، أثناء خروجهم من مدارسهم.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فإن جنود الاحتلال المتمركزين قرب منطقة "التل" في البلدة القديمة أطلقوا قنابل الغاز والصوت باتجاه الطلبة أثناء مغادرتهم مدارسهم بعد انتهاء الدوام المدرسي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، وسرعان ما اندلعت المواجهات في المنطقة.وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن مركبة تعود للصحفي راضي صلاح، مراسل راديو (بلدنا) تعرضت لقنبلة غاز، ما تسبب بتحطيم زجاجها الأمامي.يشار إلى أن جنود الاحتلال اعترضوا يوم أمس، الطلبة أثناء عودتهم من مدارسهم، وأطلقوا عليهم قنابل الغاز، ما أوقع عدداً من الإصابات بالاختناق في صفوفهم.