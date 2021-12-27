شؤون فلسطينية

حمادة: لهيب الضفة يؤكد أنّ شعبنا يتوارث فكرة الثورة جيلا بعد جيل

حمادة: لهيب الضفة يؤكد أنّ شعبنا يتوارث فكرة الثورة جيلا بعد جيل
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد حمادة، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القدس المحتلة: "إنّ من حقّ شعبنا الفلسطيني ممارسة كل أنواع المقاومة وفي مقدمتها "المقاومة المسلحة"، مطالبًا
بحراك عربي وإسلامي شعبي ورسمي يفضح جرائم الاحتلال والمستوطنين ويوقف العربدة الإسرائيلية".

وأكد حمادة في سياق تصريحات لقناة الجزيرة مباشر أنّ "المقاومة المسلحة ليست الوحيدة في الميدان، لكن لا جدوى لأي نوع من أنواع المقاومة الأخرى بدونها"، وأضاف "كل أشكال المقاومة مفتوحة أمام شعبنا، كل بما يستطيع، من المقاومة المسلحة إلى المقاومة السلمية إلى الرباط في ساحات المسجد الأقصى المبارك إلى الصمود في أحياء سلوان والشيخ جراح، لكن ذروة سنام هذه المقاومة هي المقاومة المسلحة".

ولفت إلى أّن شواهد التاريخ والثورة الفلسطينية تؤكد أن المقاومة المسلحة هي أكثر ما يرغم العدو على التراجع عن جرائمه، ففي انتفاضة الأقصى الاحتلال أخلى مدنا كبيرة وليس فقط
بؤرا استيطانية فحسب، تحت وقع بعض عمليات المقاومة، من إطلاق النار والعمليات الاستشهادية وعمليات الاقتحام لبعض المستوطنات".

وأشار إلى أن "عربدة المستوطنين المستمرة مرتبطة ارتباطا شرطيًّا بغياب المقاومة المسلحة، التي ضُيقت عليها السبل بفعل قيود التنسيق الأمني وما يمارسه الاحتلال بحق المقاومة
والمقاومين هناك"، واستدرك قائلا: "لكن جذوة المقاومة متقدة في وعي شعبنا الفلسطيني، لم ولن تخبو ولو للحظة واحدة، وما يفعله شعبنا في برقة وبيتا وجبع وسبسطية وجبل صبيح وحي الشيخ جراح والعيسوية يؤكد أن شعبنا يتوارث فكرة الثورة والمقاومة جيلا بعد جيل".

وأكد على أن "هذه الحالة في برقة سوف تتكرر في كل قرية يعتدي فيها المستوطنون على الأهالي هناك، وحالة الرفض الموجودة نابعة من حقيقة استعداد شعبنا لمقاومة  الاحتلال
والضرب على يد هؤلاء المستوطنين لمنعهم من الاستمرار في عدوانهم"، وشدد على أن "هذا الاستيطان إلى زوال، ولن نسمح له بالتغلغل في الضفة والقدس، ورسائل شعبنا واضحة، فحيث يزداد العدوان فإننا موجودون".

وعن الأوضاع في القدس المحتلة قال: "كل شيء في القدس مستهدف، مسلم كان أو مسيحي، والصامدون هناك يخوضون حربا لا تغطيها الكاميرات، مجازر في كل يوم من أجل اجتثاثهم من أرضهم".

وتابع: "أهل القدس يصبرون لأنهم لا يقبلون للقدس بديلا"، داعيا العرب والمسلمين إلى أن يقفوا سدا منيعا في وجه حالة التطبيع التي شكلت أكبر مسوغ ومشجع للاحتلال للتمادي في جرائمه لأبعد مدى، وقال: "في الوقت الذي كان يقوم فيه الاحتلال بأكبر اعتداءاته في الشيخ جراح كان هناك وفود صهيونية تزور دولا عربية، وتجلس إلى مسؤولين عرب".

وأكد على أن "الأقصى في خطر حقيقي، ولذلك على الجميع أن ينصره بكل ما يملك، من لا ينصر القدس اليوم هو الذي سيخذل غدًا، والقدس لن تضيع، وصمود أهلها كان أسطوريًّا، وسيبقى
كذلك"، وختم بالقول: "على شعوبنا أن تخرج للشوارع وتعلي صوت القدس والضفة وتفضح الجرائم والمذابح الجماعية التي يرتكبها المستوطنون في الضفة والقدس، ومطلوب من الموقف الرسمي أن ينقل هذه القضية إلى المحافل الدولية وتفعيل القرارات الدولية التي تنصف شعبنا".

وتتعرض الضفة الغربية والقدس المحتلة لحملة عدوانية شرسة يقودها المستوطنون بحماية من قوات وشرطة الاحتلال، تمارس خلالها جرائم الحرق والتنكيل والتخريب وإطلاق النار والدهس،
فيما يستبسل الشبان الفلسطينيون بصدورهم العارية وبإمكاناتهم المتواضعة في صد هذا الإجرام الاحتلالي على مسمع العالم.

أخبار ذات صلة

الهيئة المستقلة: عام 2021 سجل أعلى مستويات عنف بحق الفلسطينيين

الهيئة المستقلة: عام 2021 سجل أعلى مستويات عنف بحق الفلسطينيين

الاحتلال يهدم بناية سكنية في العيسوية

الاحتلال يهدم بناية سكنية في العيسوية

الخارجية تدين العدوان الاستيطاني العنصري وتعتبره تخريباً للجهود الإقليمية والأمريكية المبذولة لإحياء السلام

الخارجية تدين العدوان الاستيطاني العنصري وتعتبره تخريباً للجهود الإقليمية والأمريكية المبذولة لإحياء السلام

بيت لحم: اختناق عدد من الطلبة خلال مواجهات مع الاحتلال

بيت لحم: اختناق عدد من الطلبة خلال مواجهات مع الاحتلال

سلطة الطاقة تكشف تفاصيل الاتفاق الثلاثي لتحويل محطة كهرباء غزة للعمل بالغاز

سلطة الطاقة تكشف تفاصيل الاتفاق الثلاثي لتحويل محطة كهرباء غزة للعمل بالغاز

مركز الإنسان: اعتقال أكثر من &#34;405&#34; فلسطيني من بينهم أطفال خلال نوفمبر

مركز الإنسان: اعتقال أكثر من "405" فلسطيني من بينهم أطفال خلال نوفمبر

مصرع شاب غرقًا في بحر خانيونس

مصرع شاب غرقًا في بحر خانيونس

تخوفات كبيرة على حياة الأسير المريض بالسرطان عبد الباسط معطان

تخوفات كبيرة على حياة الأسير المريض بالسرطان عبد الباسط معطان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم بناية سكنية في العيسوية

الاحتلال يهدم بناية سكنية في العيسوية

الخارجية تدين العدوان الاستيطاني العنصري وتعتبره تخريباً للجهود الإقليمية والأمريكية المبذولة لإحياء السلام

الخارجية تدين العدوان الاستيطاني العنصري وتعتبره تخريباً للجهود الإقليمية والأمريكية المبذولة لإحياء السلام

بيت لحم: اختناق عدد من الطلبة خلال مواجهات مع الاحتلال

بيت لحم: اختناق عدد من الطلبة خلال مواجهات مع الاحتلال

حمادة: لهيب الضفة يؤكد أنّ شعبنا يتوارث فكرة الثورة جيلا بعد جيل

حمادة: لهيب الضفة يؤكد أنّ شعبنا يتوارث فكرة الثورة جيلا بعد جيل

مركز الإنسان: اعتقال أكثر من &#34;405&#34; فلسطيني من بينهم أطفال خلال نوفمبر

مركز الإنسان: اعتقال أكثر من "405" فلسطيني من بينهم أطفال خلال نوفمبر

تخوفات كبيرة على حياة الأسير المريض بالسرطان عبد الباسط معطان

تخوفات كبيرة على حياة الأسير المريض بالسرطان عبد الباسط معطان

الاحتلال يقتحم ديراستيا ويستولي على أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة

الاحتلال يقتحم ديراستيا ويستولي على أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة

شبان يرشقون مركبات للاحتلال في الضفة بالزجاجات الحارقة والحجارة

شبان يرشقون مركبات للاحتلال في الضفة بالزجاجات الحارقة والحجارة

منوعات

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

أول تعليق من حسن الرداد على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم

أول تعليق من حسن الرداد على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم

شاهد: سارة سلامة تنشر صور لها بدون فلاتر أو ماكياج

شاهد: سارة سلامة تنشر صور لها بدون فلاتر أو ماكياج

شاهد: شقيق دانييلا رحمة يخطف الأنظار بوسامته

شاهد: شقيق دانييلا رحمة يخطف الأنظار بوسامته

الراقصة دينا &#34;بكره هذه الممثلة لأنها شريرة&#34;

الراقصة دينا "بكره هذه الممثلة لأنها شريرة"

محمد رمضان يثير ضجة بعد ظهوره عارياً على شرفة منزله

محمد رمضان يثير ضجة بعد ظهوره عارياً على شرفة منزله

كيف علقت ديانا كرزون على قرار اعتزال أدهم نابلسي؟

كيف علقت ديانا كرزون على قرار اعتزال أدهم نابلسي؟

شاهد: شبيه رشدي أباظة يثير الجدل بدرجة تطابقه مع الفنان

شاهد: شبيه رشدي أباظة يثير الجدل بدرجة تطابقه مع الفنان

شاهد كيف رد عمر كمال على اتهامه بسرقة أغنية شهيرة له

شاهد كيف رد عمر كمال على اتهامه بسرقة أغنية شهيرة له

عربي

التحالف العربي يواصل عملياته في صنعاء ويدمر مخازن أسلحة

التحالف العربي يواصل عملياته في صنعاء ويدمر مخازن أسلحة

ليبيا: البرلمان يبحث تحديد خارطة طريق للمرحلة المقبلة بعد تأجيل الانتخابات

ليبيا: البرلمان يبحث تحديد خارطة طريق للمرحلة المقبلة بعد تأجيل الانتخابات

مصر توقع اتفاقية جديدة مع أباتشي الأمريكية بـ3.5 مليار دولار لأعمال البحث والاستكشاف

مصر توقع اتفاقية جديدة مع أباتشي الأمريكية بـ3.5 مليار دولار لأعمال البحث والاستكشاف

الصومال: إيقاف رئيس الوزراء عن عمله حتى انتهاء التحقيق بقضايا فساد ضده

الصومال: إيقاف رئيس الوزراء عن عمله حتى انتهاء التحقيق بقضايا فساد ضده