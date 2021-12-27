سلطة الطاقة تكشف تفاصيل الاتفاق الثلاثي لتحويل محطة كهرباء غزة للعمل بالغاز

رام الله - دنيا الوطنكشف ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة، تفاصيل مذكرة التفاهم التي تم توقيها يوم الأحد، بين رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ومحطة التوليد وشركة الكهرباء ، موضحًا أن المذكرة تضمنت تحويل محطة التوليد لتعمل على الغاز بدلاً من الوقود حيث ستكون أقل تكلفة من الوقود وأكثر عملاً.وأوضح ملحم لإذاعة (فلسطين) أن المذكرة التي تم توقيعها تمثل خارطة طريق للوصول إلى نتائج لحل مشكلة الكهرباء في غزة، بعد التوصل الى تفاهمات نهائية وتطبيق اتفاقية توريد الغاز لشركة الكهرباء.وتوقع أنّ يتم بدء العمل بالاتفاقية بداية 2023، مشيراً إلى أن الغاز الذي سيتم تزويد المحطة به سيكون من الغاز الموجود في بحر غزة.وأوضح ملحم، أنه سيتم شراء الغاز من السوق لحين استخراج الغاز الفلسطيني من بحر غزة وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها مع مصر عام 2021 لتطوير حقل الغاز في قطاع غزة والذي تم اكتشافه في 2000.وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد أن اللجنة وقعت مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء، يوم الأحد، تتضمن آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.وبموجب مذكرة التفاهم فإن اللجنة القطرية ستقوم بتمويل انشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة بتكلفة تقدر بنحو 60 مليون دولار أمريكي.