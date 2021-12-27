روسيا تجري تدريبات لصد أي هجوم جوي مكثف على حدودها الغربية





رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية عن المنطقة العسكرية الغربية في روسيا قولها، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية أجرت تدريباً على صد غارات جوية مكثفة.وأضافت الوكالة الروسية، وفق ما نقلت وكالة (رويترز)، أن ما يقرب من 10 آلاف جندي شاركوا في العملية، ويأتي ذلك وسط استمرار التوتر بين موسكو والغرب بشأن مساعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.ويوم السبت الماضي، أعلنت موسكو عودة أكثر من عشرة آلاف جندي روسي إلى قواعدهم بعد إجراء تدريبات استمرت شهراً في جنوب البلاد، خاصة بالقرب من الحدود الأوكرانية، في ذروة التوتر بين موسكو والغرب.وقالت وزارة الدفاع الروسية: "إن مناورات التدريب القتالي هذه جرت في عدة مواقع عسكرية في مناطق روسية مثل فولغوغراد وروستوف وكراسنودار وشبه جزيرة القرم"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).كما أشارت الوزارة إلى أن التدريبات أجريت كذلك في الأراضي الروسية البعيدة عن الحدود الأوكرانية، في ستافوروبول وأستراخان وشمال القوقاز، كما في أرمينيا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.وأضافت الوزارة أنه "من أجل ضمان حالة التأهب القصوى خلال احتفالات نهاية العام في المواقع العسكرية بالمنطقة العسكرية الجنوبية، سيتم تخصيص وحدات حراسة وتعزيزات وقوات لمواجهة أي حالات طارئة محتملة".