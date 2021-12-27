التحالف العربي يواصل عملياته في صنعاء ويدمر مخازن أسلحة



وفي وقت سابق أمس، أفاد التحالف بأنه راقب عملية نقل أسلحة، معلناً "بدء ضربات جوية استجابة للتهديد لمنع نقلها وتدميرها"، وداعياً المدنيين إلى "عدم التجمع أو الاقتراب من مدرسة الدفاع الجوي بصنعاء".



من جهة أخرى، طالب معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، حكومةَ لبنان بإعلان موقف واضح مما سماه "عدوان حزب الله بإرسال خبراء إلى اليمن وتهريب السلاح".



وحذّر الوزير الإرياني من أن استمرار "العدوان والأنشطة التي يقودها حسن نصر الله وحلفاؤه في المنطقة، يزعزع صورة لبنان"، مؤكداً أن "أنشطة الحزب تسيء لعلاقات لبنان بأشقائه وأصدقائه في المنطقة، وتقوده إلى عزلة عن عمقه العربي".



ويأتي ذلك، بعدما اتهم المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي إيران وحزب الله، بإرسال خبراء وعناصر إلى مطار صنعاء، لمساعدة الحوثيين على إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة تجاه المملكة.



وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي، إن: "جماعة الحوثي أطلقت 430 صاروخاً باليستياً و851 طائرة مسيرة مسلحة على السعودية، منذ بدء الحرب في 2015، مما أسفر عن مقتل 59 مدنياً سعودياً".





رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء أمس الأحد أنه دمر مخازن للأسلحة في العاصمة اليمنية صنعاء، في حين طالب وزير الإعلام اليمني حكومة لبنان، بإعلان موقفها حول تقارير تتهم حزب الله اللبناني بدعم عمليات الحوثيين باليمن.وقال التحالف في بيان: "دمرنا مخازن للأسلحة في معسكر مدرسة الدفاع الجوي بصنعاء، وسندمر أي نشاط لنقل وتحريك الأسلحة"، مضيفاً: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).