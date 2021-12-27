شؤون فلسطينية

مركز الإنسان: اعتقال أكثر من "405" فلسطيني من بينهم أطفال خلال نوفمبر

مركز الإنسان: اعتقال أكثر من "405" فلسطيني من بينهم أطفال خلال نوفمبر
رام الله - دنيا الوطن
سجل مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021م، اعتقال ما يزيد عن "405" مواطن فلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم أكثر "66"طفل و"3"من الإناث، إضافة إلى إصدار ما يقارب
"120" قرار إداري ما بين جديد وتجديد لمعتقلين سابقين في سجون الاحتلال.

ومن خلال متابعة المركز لتلك الانتهاكات سجل هدم "46" منشآه من بينهم "22"منزل و"24"منشآه لأغراض متعددة، وجملة من اعتداءات المستوطنين والتي بلغت في مجملها أكثر من "70" اعتداء في الضفة الغربية والقدس المحتلة، كما رصد المركز "158" عملية استيلاء وإخطار بمصادرة وهدم للممتلكات، و "5" نشاطات ومخطط استيطاني خلال شهر نوفمبر.

وأكد المركز على عدم شرعنه الاستيطان وعمليات التهويد والتهجير القسري الذي تمارسه قوات الاحتلال، وأن ما يرتكبه الاحتلال مخالف للقانون الدولي، ويشكل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وعليه إذ يطالب الجهات الدولية والحقوقية،
بالعمل الجاد للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وتوفير حماية للمواطنين الفلسطينيين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، والتصدي للانتهاكات المتواصلة.

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