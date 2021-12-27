عربي

ليبيا: البرلمان يبحث تحديد خارطة طريق للمرحلة المقبلة بعد تأجيل الانتخابات

ليبيا: البرلمان يبحث تحديد خارطة طريق للمرحلة المقبلة بعد تأجيل الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
يعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية، اليوم الاثنين، لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية التي كان من المقرر إجراؤها يوم الجمعة الماضي، وسط تحذير المجلس الأعلى للدولة البرلمان من اختيار حكومة جديدة دون التشاور معه.

وفي وقت سابق، دعا رئيس مجلس النواب المكلف، أعضاء المجلس إلى عقد جلسة رسمية اليوم، في مدينة طبرق شرقي البلاد، وذلك بعدما تأكدت استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية. 

وعقب تأجيل الانتخابات، شكل البرلمان الليبي لجنة من 10 أعضاء، لإعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري على أن تقدم تقريرها خلال أسبوع.

وأمس الأحد، قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن سبب فشل الانتخابات هو عدم وجود قاعدة دستورية توافقية، معتبراً أن "المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا حددت تاريخاً جديداً لها بشكل عبثي".

وحذر المشري مجلس النواب من اتخاذ أي خطوة دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، داعياً إلى عدم القفز على الاستحقاقات الموجودة في الاتفاق السياسي، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).

واعتبر أن أي خطوة سيتخذها مجلس النواب بشكل منفرد ودون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، "سيكون مآلها الفشل، سواء تعلقت بخارطة الطريق، أو بإقرار قوانين، أو بأي محاولة لتعديل السلطة التنفيذية".

وأضاف المشري أن "أيادينا ممدودة للتوافق، وإمكانات التوافق موجودة، وهناك تواصل مع رئاسات مجلس النواب، وبعض الاتصالات مباشرة وبعضها غير مباشرة، لكنها لم تؤد حتى الآن إلى تصور واضح ودقيق".

يشار إلى أن ملتقى الحوار السياسي في ليبيا قد أجل جلسة كانت مقررة لمناقشة العراقيل التي تسببت في تأجيل إجراء الانتخابات، وكان من المقرر أن يناقش الاجتماع تطورات المسارات الثلاثة في خريطة الطريق: السياسي والأمني والاقتصادي، وتقييم عمل حكومة الوحدة الوطنية.

من جهتها، أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي بيانا أكدت فيه حرص المجلس على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

ودعا البيان جميع المكونات السياسية إلى خلق ظروف مناسبة للانتخابات، وتجنب إثارة الخلافات والفتن، مشددين على أن المجلس يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق المحلي والدولي بشأن الانتخابات.

وفي سياق متصل، استنكر المجلس بيان سفارة المملكة المتحدة في ليبيا الذي أكدت فيه دعمها للحكومة الحالية، واعتبره تدخلاً في الشأن الداخلي الليبي.

وقال: "إن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية هو خيار لمجلس النواب الليبي، ويجب على الجميع احترام قواعد الحكم الديمقراطي"، بحسب ما جاء في البيان.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا الجمعة 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت، الأربعاء الماضي، تأجيل الاقتراع إلى 24 كانون الثاني/يناير المقبل.

أخبار ذات صلة

الجزائر تسجل إصابتين جديدتين بالمتحور (أوميكرون)

الجزائر تسجل إصابتين جديدتين بالمتحور (أوميكرون)

التحالف العربي يواصل عملياته في صنعاء ويدمر مخازن أسلحة

التحالف العربي يواصل عملياته في صنعاء ويدمر مخازن أسلحة

مصر توقع اتفاقية جديدة مع أباتشي الأمريكية بـ3.5 مليار دولار لأعمال البحث والاستكشاف

مصر توقع اتفاقية جديدة مع أباتشي الأمريكية بـ3.5 مليار دولار لأعمال البحث والاستكشاف

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

التحالف الدولي: انسحاب كافة قواتنا القتالية من العراق

التحالف الدولي: انسحاب كافة قواتنا القتالية من العراق

الصومال: إيقاف رئيس الوزراء عن عمله حتى انتهاء التحقيق بقضايا فساد ضده

الصومال: إيقاف رئيس الوزراء عن عمله حتى انتهاء التحقيق بقضايا فساد ضده

الأردن: نتفاوض مع الجانب الإسرائيلي لتحصيل مليون دولار كتعويضات عن الحرائق

الأردن: نتفاوض مع الجانب الإسرائيلي لتحصيل مليون دولار كتعويضات عن الحرائق

الصحة المصرية: تسجيل 37 حالة وفاة و823 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 37 حالة وفاة و823 إصابة جديدة بـ(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم بناية سكنية في العيسوية

الاحتلال يهدم بناية سكنية في العيسوية

الخارجية تدين العدوان الاستيطاني العنصري وتعتبره تخريباً للجهود الإقليمية والأمريكية المبذولة لإحياء السلام

الخارجية تدين العدوان الاستيطاني العنصري وتعتبره تخريباً للجهود الإقليمية والأمريكية المبذولة لإحياء السلام

بيت لحم: اختناق عدد من الطلبة خلال مواجهات مع الاحتلال

بيت لحم: اختناق عدد من الطلبة خلال مواجهات مع الاحتلال

حمادة: لهيب الضفة يؤكد أنّ شعبنا يتوارث فكرة الثورة جيلا بعد جيل

حمادة: لهيب الضفة يؤكد أنّ شعبنا يتوارث فكرة الثورة جيلا بعد جيل

مركز الإنسان: اعتقال أكثر من &#34;405&#34; فلسطيني من بينهم أطفال خلال نوفمبر

مركز الإنسان: اعتقال أكثر من "405" فلسطيني من بينهم أطفال خلال نوفمبر

تخوفات كبيرة على حياة الأسير المريض بالسرطان عبد الباسط معطان

تخوفات كبيرة على حياة الأسير المريض بالسرطان عبد الباسط معطان

الاحتلال يقتحم ديراستيا ويستولي على أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة

الاحتلال يقتحم ديراستيا ويستولي على أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة

شبان يرشقون مركبات للاحتلال في الضفة بالزجاجات الحارقة والحجارة

شبان يرشقون مركبات للاحتلال في الضفة بالزجاجات الحارقة والحجارة

منوعات

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

أول تعليق من حسن الرداد على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم

أول تعليق من حسن الرداد على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم

شاهد: سارة سلامة تنشر صور لها بدون فلاتر أو ماكياج

شاهد: سارة سلامة تنشر صور لها بدون فلاتر أو ماكياج

شاهد: شقيق دانييلا رحمة يخطف الأنظار بوسامته

شاهد: شقيق دانييلا رحمة يخطف الأنظار بوسامته

الراقصة دينا &#34;بكره هذه الممثلة لأنها شريرة&#34;

الراقصة دينا "بكره هذه الممثلة لأنها شريرة"

محمد رمضان يثير ضجة بعد ظهوره عارياً على شرفة منزله

محمد رمضان يثير ضجة بعد ظهوره عارياً على شرفة منزله

كيف علقت ديانا كرزون على قرار اعتزال أدهم نابلسي؟

كيف علقت ديانا كرزون على قرار اعتزال أدهم نابلسي؟

شاهد: شبيه رشدي أباظة يثير الجدل بدرجة تطابقه مع الفنان

شاهد: شبيه رشدي أباظة يثير الجدل بدرجة تطابقه مع الفنان

شاهد كيف رد عمر كمال على اتهامه بسرقة أغنية شهيرة له

شاهد كيف رد عمر كمال على اتهامه بسرقة أغنية شهيرة له

عربي

الجزائر تسجل إصابتين جديدتين بالمتحور (أوميكرون)

الجزائر تسجل إصابتين جديدتين بالمتحور (أوميكرون)

التحالف العربي يواصل عملياته في صنعاء ويدمر مخازن أسلحة

التحالف العربي يواصل عملياته في صنعاء ويدمر مخازن أسلحة

ليبيا: البرلمان يبحث تحديد خارطة طريق للمرحلة المقبلة بعد تأجيل الانتخابات

ليبيا: البرلمان يبحث تحديد خارطة طريق للمرحلة المقبلة بعد تأجيل الانتخابات

مصر توقع اتفاقية جديدة مع أباتشي الأمريكية بـ3.5 مليار دولار لأعمال البحث والاستكشاف

مصر توقع اتفاقية جديدة مع أباتشي الأمريكية بـ3.5 مليار دولار لأعمال البحث والاستكشاف