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مصر توقع اتفاقية جديدة مع أباتشي الأمريكية بـ3.5 مليار دولار لأعمال البحث والاستكشاف

مصر توقع اتفاقية جديدة مع أباتشي الأمريكية بـ3.5 مليار دولار لأعمال البحث والاستكشاف
جانب من التوقيع
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اتفاقية جديدة مع شركة (أباتشي) الأمريكية، تلزمها بإنفاق 3.5 مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز في صحراء مصر الغربية.

وقالت وزارة البترول المصرية في بيان، اليوم الاثنين، إن: "المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وكل من المهندس عابد عزالرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وديفيد تشي، نائب رئيس شركة (أباتشي) الأمريكية، ومدير عام الشركة بمصر، وقعوا اتفاقية تلتزم شركة أباتشي بموجبها بإنفاق 3.5 مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز في صحراء مصر الغربية".

وأضاف البيان أن "الاتفاقية الموقعة تأتي في إطار جهود التطوير والتحديث المشتركة بين الجانبين من خلال دمج مناطق امتياز شركتي خالدة وقارون للبترول القائمتين بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة (أباتشي) بما يسهم في رفع الكفاءة والاستثمار الأمثل للقدرات وتحقيق التميز في ظل المتغيرات الحالية".

وتابعت أن "الاتفاقية تفتح المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مناطق الإمتياز بالصحراء الغربية، والتوسع باستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البترول المصرية، أن "شركة إينى الإيطالية سوف تضخ مليار دولار، كاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج للبترول والغاز فى مصر".

ووفق بيان نشرته وزارة البترول المصرية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أكدت توقيع اتفاقية مع شركة (إيني) الإيطالية للتنقيب عن النفط في منطقة خليج السويس.

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