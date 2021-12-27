استئناف الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا.. وإيران تتمسك برفع العقوبات

رام الله - دنيا الوطنقال أمیر عبد اللهیان، وزير الخارجية الإيراني إن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا التي تستأنف اليوم الاثنين، ستبحث رفع العقوبات والحصول على ضمانات أميركية، كما ستبحث الإجراءات النووية.وأضاف عبد اللهیان أن "أي اتفاق قادم يجب أن يضمن السماح ببيع النفط والحصول على العائدات دون عوائق"، مشيراً إلى أنه يتم التحضير حالياً لجولة جديدة من المفاوضات مع السعودية، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) عن مصدر في فريق إيران المفاوض أن الإيرانيين أثبتوا حسن نيتهم في الجولة السابقة خلال مسودة الإجراءات النووية، مطالباً الطرف المقابل بإثبات حسن نيته بشأن رفع العقوبات.وحسب المصدر الإيراني، فإن طهران ملتزمة بالتوصل لاتفاق جيد في فيينا بأقرب فرصة ممكنة، معرباً عن أمله في أن تقوم فرنسا بدور بنّاء في الجولة الثامنة.وفي عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم في فيينا عام 2015 ويهدف إلى الحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية ضد إيران، ثم أعادت فرض عقوبات على طهران تؤثر بشدة على الاقتصاد الإيراني.وتأتي الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا في ظل توتر شديد، حيث استبقتها إسرائيل بإطلاق إشارات تهديد، وكان آخرها تصريح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أمس الأحد، بأن الجيش سيعد خططاً عسكرية ضد إيران.