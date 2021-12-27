شؤون فلسطينية

شبان يرشقون مركبات للاحتلال في الضفة بالزجاجات الحارقة والحجارة

شبان يرشقون مركبات للاحتلال في الضفة بالزجاجات الحارقة والحجارة
رام الله - دنيا الوطن
رشق شبان فلسطينيون صباح اليوم الاثنين مركبات وآليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة بالزجاجات الحارقة والحجارة.

وألقى شبان زجاجات حارقة باتجاه سيارات المستوطنين المارة بين مفرق الخضر وطريق النفق جنوب مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، فجرًا. وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أنَّ
الحدث لم يخلّف إصابات في صفوف المستوطنين.


و رشق الشبان قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة والحجارة خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، فجرًا.

واستهدف مقاومون القوات المقتحمة بعبوات محلية الصنع خلال انسحابها من المخيم، مما ألحق أضراراً مادية في عدد من الآليات.

وتشهد التمركزات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة زيادة كبيرة في عدد عمليات رشق مركبات المستوطنين بالحجارة في الأسابيع الأخيرة، تزامنًا مع عمليات رشق بالزجاجات
الحارقة للآليات المتوغلة في أنحاء الضفة والقدس المحتلة.

وشهد شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي تصعيدًا في عمليات مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة (27) آخرين بجراح
مختلفة.

ووفق تقرير أعدته الدائرة الإعلامية لحركة “حماس” بالضفة الغربية، بلغت أعمال المقاومة خلال الشهر الماضي (594) عملا مقاوما، بينها (15) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات
الاحتلال، جرت (8) عمليات منها في نابلس.

كما شهدت الضفة (201) مواجهة مباشرة، ومئات عمليات إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال والمستوطنين، و(31) عملية إلقاء زجاجات حارقة، و(72) عملية تصدٍ لاعتداءات المستوطنين في
مختلفة أرجاء الضفة.

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