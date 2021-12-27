شؤون فلسطينية

البزم: وزارة الداخلية بنيت على عقيدة أمنية وطنية مهنية

البزم: وزارة الداخلية بنيت على عقيدة أمنية وطنية مهنية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم: إن وزارة الداخلية بنيت على عقيدة أمنية وطنية مهنية، تؤمن بخدمة شعبنا وحماية مقدراته وصولاً لتحقيق أهدافه وتطلعاته.

وأضاف البزم، في حديث لإذاعة (القدس) أن أكثر من 1400 شهيد فلسطيني ارتقوا خلال عدوان عام 2008، منهم قرابة 300 من منتسبي وزارة الداخلية، واليوم نستذكر بطولاتهم ونترحم عليهم ونؤكد أننا سنواصل طريقهم.

وأشار إلى أنه كان على رأس الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان عام 2008 وزير الداخلية سعيد صيام الذي ارتقى في الميدان يتقدم جنده، إلى جانب قائد الشرطة، وقائد جهاز الأمن والحماية.

وذكر البزم، "الداخلية تُعيد بناء ما دمره الاحتلال عقب كل عدوان، فبعد عدوان عام 2008 وعدوان عام 2012 وعدوان عام 2014 تم إعادة بناء كل المقرات المُستهدفة، فنحن مُصرون على مواصلة الطريق والقيام بواجباتنا".

وتابع: "أنجزنا العديد من مشاريع الإعمار للمراكز والمقار الأمنية، وسننتهي خلال أشهر قليلة من إعادة بناء مقرات الداخلية التي استهدفها الاحتلال في العدوان الأخير في آيار/ مايو الماضي؛ لتظل شاهدة على الإصرار الذي نتحلى به للقيام بواجباتنا".

وأوضح البزم في ختام حديثه أن وزارة الداخلية تُشكل عنصراً أساسياً لصمود أبناء شعبنا، والحفاظ على جبهتنا الداخلية قوية ومتماسكة، وسنواصل الطريق ونتحمل كل التبعات في سبيل ذلك، ونتكامل مع جميع مكونات شعبنا من قوى وفصائل وطنية ومؤسسات مجتمع مدني.

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